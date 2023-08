Between the Links: Sean O’Malley coroado no UFC 292, o futuro de Aljamain Sterling, Holloway vs.

Na luta principal do UFC 292, Sean O’Malley virou a divisão peso galo do UFC de cabeça para baixo ao nocautear Aljamain Sterling para se tornar o novo campeão em Boston – o que deixa o futuro de O’Malley, Sterling e da divisão como um um pouco de mistério.

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel responderá perguntas dos telespectadores ao vivo no programa sobre tópicos como a conquista do título de O’Malley e para onde ele vai, se Sterling passa para o peso pena ou permanece em 135, Zhang Weili defesa de título dominante contra Amanda Lemos e se Yan Xiaonan ou Tatiana Suarez forem os próximos, o teto de Ian Machado Garry na divisão dos meio-médios, o evento de sábado do UFC Cingapura encabeçado por Max Holloway vs.

O apresentador Mike Heck se junta a Jed Meshew, do MMA Fighting, para responder perguntas sobre as maiores histórias do mundo dos esportes de combate.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.