Beyoncé grita ‘eu te amo Lizzo’ depois de cortar o nome da música

Beyoncé está estabelecendo o registro direto de seus sentimentos em relação a lizzo – ela não apenas voltou a citar o artista na música, mas também a destacou com um grito amoroso.

Bey estava derrubando a casa, como de costume, na noite de segunda-feira no Mercedes-Benz Stadium em ATL, e cantou “Break My Soul (The Queens Remix)”, que apóia suas colegas artistas femininas – incluindo Lizzo – gritando-as.