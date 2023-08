Beyoncé homenageia fã gay que foi morto, supostamente por voguing para sua música

Beyoncé está homenageando um homem que foi esfaqueado até a morte – supostamente porque ele estava dançando sua música em público – e ela está fazendo uma mensagem sincera em uma de suas maiores plataformas.

A cantora homenageou o jovem de 28 anos O’Shae Sibley em seu site, com uma mensagem que diz … “Descanse no poder O’Shae Sibley.” É a primeira coisa que você vê quando vai para beyonce.com, onde é exibido com destaque na página inicial.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Sibley foi mortalmente esfaqueado no fim de semana em um posto de gasolina no Brooklyn depois de entrar em uma briga com outro homem… e os policiais estão investigando o incidente como um possível crime de ódio.

Sibley era gay e antecedendo o confronto, testemunhas dizem que ele estava vogando no estacionamento para as pistas de Beyoncé. As autoridades acham que a briga pode ter começado porque o suspeito estava reagindo à dança de Sibley, de acordo com o Correio de NY.

Parte do confronto foi capturado por uma câmera de vigilância do lado de fora… e você pode ver algumas pessoas discutindo.

O esfaqueamento real acontece fora da câmera, mas você pode ver Sibley (que está sem camisa e usando um chapéu) e um amigo se irritando com um grupo adversário. Eventualmente, Sibley vira uma esquina … e momentos depois você o vê voltar ao quadro.

Um de seus amigos que estava no local naquela noite postou fotos sangrentas do rescaldo, alegando que o agressor era muçulmano e os deixou saber que ele não gostava de gays.