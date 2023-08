Beyoncé inclui nome de Lizzo em remix de ‘Break My Soul’ e perde Erykah Badu

lizzo está de volta Beyoncé ‘s boas graças – isso, ou ela nunca saiu para começar – e sabemos disso porque o Queen Bey voltou a dizer seu nome … no palco, nada menos.

A cantora citou Lizzo no sábado à noite durante seu show em DC, onde parte do setlist mais uma vez incluiu o remix de ‘Break My Soul’ – que apresenta um momento em que Bey está recitando uma lista de nomes de mulheres que ela vê como pioneiras.