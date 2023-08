Bianca Censori usa look transparente em encontro noturno com Kanye West em Florença

kAnye West e seu parceiro, Bianca Censoresestão adicionando alguns momentos românticos à sua visita a Florença, Itália.

O casal foi flagrado se beijando apaixonadamente nas ruas da cidade italiana, como pode ser visto em uma série de fotos compartilhadas no Instagram no domingo.

Kanye West organiza uma festa de ‘shushi nu’

Censores continuou a exibir suas escolhas de moda ousadas ao ficar ao lado de seu parceiro em um body totalmente transparente, meia-calça transparente e escarpins brancos.

Ela completou o look ousado, que revelou os mamilos, com um lenço nu na cabeça sobre os cabelos castanhos curtos.

Em contraste, o rapper de 46 anos que virou designer de moda ficou sem camisa sob um blazer preto, combinado com calças combinando e um colar de ouro.

Para o jantar, Censores pegou muitos de surpresa novamente ao usar um sutiã nude transparente e uma saia branca baixa até o chão que expunha seus mamilos.

Férias de Bianca Censori e Kanye West na Itália

No início da semana, o casal foi visto passeando pelas ruas de Florença sem sapatos. Naquele dia, a jovem de 28 anos vestiu um top de biquíni preto e leggings ao se juntar à vencedora do Grammy.

Um espectador compartilhou com a página seis que West teve um dia agitado na capital da Toscana. Ele visitou uma fábrica de tecidos em Prato East e depois parou em uma loja da Balenciaga com um amigo antes de se deliciar com um gelato em uma loja local.

Ele se manteve discreto cobrindo a cabeça com uma toalha branca enquanto saboreava seu sorvete.

Vale a pena notar que oeste e Censores teve uma cerimônia de casamento não juridicamente vinculativa em janeiro.

Aconteceu dois meses depois que o músico finalizou seu divórcio com Kim Kardashianapós um casamento de sete anos.