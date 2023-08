Biden faz uma bagunça ao comparar as consequências dos incêndios no Havaí com a perda de seu Corvette

HO Havaí (e mais especificamente a ilha de Maui) sofreu neste verão com uma onda devastadora de incêndios que afetou os Estados Unidos e todo o planeta.

Não é de surpreender que a magnitude dos danos tenha transformado este incidente no pior desastre natural do século nos EUA.

Joe Biden e a primeira-dama, em sua visita a Maui no início desta semana.Evan VucciPA

Mais de 110 pessoas morreram em consequência do incêndio (um número que pode aumentar porque há centenas de pessoas desaparecidas), os danos materiais são de vários milhões… e o número pode ficar ainda pior.

A seca e a força do vento têm sido os principais factores que agravaram a situação e provocaram imagens e testemunhos (alguns deles de cidadãos que fugiram para o oceano) que tiveram um impacto profundo na opinião pública americana.

Os piores incêndios do século nos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Bidenvisitou a ilha na segunda-feira – depois de interromper as férias – e pôde constatar com os seus próprios olhos os efeitos devastadores do incêndio nesta zona do país.

Nem tudo tem apoiado o Presidente dos EUA porque a sua falta de resposta imediata a uma catástrofe de tal magnitude tem sido amplamente criticada, mas alguns dos seus comentários adicionaram lenha ao fogo da indignação.

“Não quero comparar dificuldades, mas temos um pouco de bom senso, Jill e eu, sobre como é perder uma casa”, disse ele. “Anos atrás, 15 anos atrás, eu estava em Washington fazendo o Meet the Press. Foi um domingo ensolarado”, continuou ele.

“Um raio caiu em casa, em um pequeno lago que fica fora de nossa casa – não é um lago, é um grande lago – e atingiu um fio que subia por baixo de nossa casa até os dutos de aquecimento e de ar condicionado”, acrescentou.

“Para resumir uma longa história, quase perdi minha esposa, meu Corvette 67 e meu gato.”

Esta última frase é o que despertou a ira de alguns grupos, que criticaram Bidenda insensibilidade, precisamente porque esteve no terreno e viu em primeira mão a extensão dos danos e o número de mortos.

Alguns meios de comunicação norte-americanos também recordaram que o presidente já utilizou esta história pessoal noutro episódio semelhante, embora menos grave, de incêndios de inverno no Colorado no ano passado.

Tirando esta ‘derrapagem’, e como não poderia deixar de ser, Presidente Biden anunciou o total apoio do governo dos EUA ao estado do Havaí para lidar com a reconstrução das áreas afetadas.