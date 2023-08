Bijan Robinson mostra habilidade tentadora no primeiro carry and catch da NFL

Cgalinha a Atlanta Falcons elaborado Grãos de Robinson 8º geral fora da Universidade do Texasmuitos criticaram a seleção por dois motivos principais: a posição de running back passou a ser desvalorizada no atual NFL e Atlanta tinha um corredor de 1.000 jardas já no elenco no jogador do segundo ano Tyler Allgeier.

Como treinador principal Arthur Smith sempre disse sobre Robinson, eles não podiam deixar passar seu talento e habilidade explosiva em grandes jogadas.

Fazendo sua estreia na NFL na noite de sexta-feira contra o Cincinnati Bengalso novato já faz todo mundo falar logo no primeiro toque.

Robinson não parou por aí, no entanto. Para completar, Robinson exibiu suas mãos com uma pegada habilidosa com uma mão.

Seu estoque continua subindo

O All-American rapidamente silenciou todos os céticos que ele havia deixado e começou a persuadir até mesmo aqueles que acreditavam que os Falcons deveriam ter seguido uma direção diferente com sua escolha de draft.

Este desempenho na pré-temporada também deve solidificar a posição de Robinson no futebol de fantasia. Seu ADP atualmente está em torno do 9º lugar geral. Podemos vê-lo saltar após este jogo.