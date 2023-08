Bilhões de Boehly: a assinatura de Caicedo leva os gastos do Chelsea a uma nova estratosfera

Chelsea Futebol Clubeos gastos de transferência da Clearlake Capital, sob a propriedade da Clearlake Capital, atraíram a atenção mundial. Graças a uma brecha UEFAde Fair Play Financeiro regulamentos, Chelsea foram capazes de gastar grandes somas distribuindo o custo de uma transferência ao longo de vários anos – muitas vezes, na próxima década, dando contratos de longo prazo para novas contratações.

Moisés Caicedo é o mais recente, assinado para um contrato de oito anos depois de passar de Brighton por um recorde inglês de $ 146 milhões. Essa transferência eleva os gastos do Chelsea nas últimas três janelas de transferências para mais de US$ 1 bilhão – com grandes expectativas para a equipe de 2023/24.

$ 1 bilhão em contratações – o sucesso está reservado?

A primeira temporada completa de Capital de Clearlake propriedade não poderia ter sido muito pior para Chelsea. Embora não seja conhecido como um farol de estabilidade sob o proprietário anterior Roman Abramovicho Blues caiu para 12º na tabela na temporada passada e passou por quatro treinadores principais, perdendo totalmente as competições europeias.

A resposta para Boehly e seus co-investidores não deveriam controlar os gastos – mas aumentar um pouco.

caicedo é o segundo valor de US$ 100 milhões que o Chelsea ganha em seis meses e a sétima contratação no ano passado a chegar em uma transação no valor de mais de US$ 60 milhões. Agora é com o novo treinador Maurício Pochettino fazer um conjunto coeso deste grupo, que começou a época 2023/24 com um empate frente a potenciais candidatos ao título Liverpool.

Uma calorosa recepção

caicedo tinha estado em Chelseapor um tempo, e o clube tentou, sem sucesso, contratá-lo em janeiro e também no início deste verão. Uma guerra de lances com Liverpool foi o suficiente para tirar o Blues e fechar o negócio com Brighton – garantindo que Caicedo ingressaria no clube que ele disse que sempre quis ingressar.

“Estou muito animado por estar aqui neste grande clube e não pensei duas vezes quando o Chelsea me chamou”, disse Caicedo. Segunda-feira. “É um sonho realizado estar aqui e mal posso esperar.”

Se Caicedo começa logo no próximo jogo do Chelsea contra West Ham Unidos Resta saber, mas os Blues pagaram uma taxa histórica por um jogador que eles esperam que fique na base do meio-campo nos próximos anos.