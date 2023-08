Billie Eilish homenageia Angus Cloud no Lollapalooza e canta ‘Never Felt So Alone’

A cantora subiu ao palco em Chicago na noite de quinta-feira para apresentar um monte de seus sucessos para a enorme multidão … e foi cerca de uma hora em seu set quando ela começou “Never Felt So Alone” – uma música de labrinth em que Billie é destaque.

Os fãs de Billie foram à loucura só de ouvir a introdução, cantando junto com ela do começo ao fim. Billie gritou: “RIP to Angus Cloud, pessoal” assim que acabou, antes de passar para a próxima música.