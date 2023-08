Billy McFarland, do Fyre Fest, afirma que novo festival já está com ingressos esgotados

TMZ. com

Chamar isso de retorno é um eufemismo, mas o fundador do Fyre Fest Billy McFarland está na verdade vendendo ingressos para uma sequência daquele fracasso infame… e ele está nos contando como está conseguindo.

McFarland se juntou a nós na terça-feira no “TMZ Live”, revelando que a primeira rodada de ingressos pré-venda do FYRE Festival II foi adquirida rapidamente… e, curiosamente, Billy acha que todo o burburinho em torno de seu fracasso tropical em 2017 está gerando curiosidade e interesse em torno de seu segunda tentativa.

Ele nos conta por que o modelo “sem publicidade é má publicidade” realmente funciona a seu favor. Aliás, quem já comprou o tix, gastou US$ 500 dólares sem saber o local exato ou quais artistas irão se apresentar!!!

Billy também conversa conosco sobre como diabos ele encontrou patrocinadores para o Fyre Festival II… dizendo que só quando uma produtora da Broadway apoiou um musical baseado no primeiro Fyre é que os financiadores se interessaram em seu retorno aos eventos ao vivo.

Você deve se lembrar, Billy provocou o novo festival em outubro passado – cerca de 6 meses depois de servir 4 anos de prisão por fraude eletrônica relacionada ao desastre do OG Fyre Fest.

Meses depois do teaser, Billy se reuniu com Andy rei – o cara que revelou Billy pediu-lhe para fazer sexo oral com um funcionário da alfândega para conseguir remessas de água engarrafada – e eles vendia queijos grelhados em Nova York para arrecadar dinheiro para os trabalhadores das Bahamas que ainda não foram pagos pela Fyre.