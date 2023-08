Billy Porter critica novamente a capa da Vogue de Harry Styles e Anna Wintour

Billy Porter voltou a bater Estilos de Harry por ser o primeiro homem a aparecer em um vestido em uma capa da Vogue – ressurgindo velhas queixas… e derrubando Anna Wintour enquanto ele está nisso.

O ator, que é gay, brincou com o Telégrafo sobre seu problema com Harry sendo morto para ser o garoto-propaganda da moda genderfluid / não binária em 2020 – o que, na época, gerou muitas controvérsias e opiniões … incluindo algumas inflamadas do próprio Billy.

Você deve se lembrar … Billy disse que foi realmente o catalisador para a tendência de homens de vestidos que está se infiltrando em Hollywood ultimamente – e lamentou o fato de que HS foi escolhido em vez dele.

Ele acrescentou: “Ele não se importa, ele só está fazendo isso porque é a coisa a fazer. Isso é política para mim. Esta é a minha vida. Tive que lutar minha vida inteira para chegar ao palácio onde poderia usar um vestido ao Oscar e não ser morto a tiros. Tudo o que ele precisa fazer é ser branco e hétero.”

Depois disso, Billy se desculpou no ‘Late Show’, dizendo a Colbert que não queria sujar o nome de Harry com sua opinião – e que a conversa era maior do que apenas ele.

Agora, depois de mais de 2 anos … BP está reapresentando suas queixas e novamente insistindo que Harry é, de fato, hétero – apesar de HS ainda não ter rotulado publicamente a si mesmo ou sua sexualidade.

Billy diz: “Não é culpa de Harry Styles que ele seja branco, fofo e heterossexual e se encaixe na infraestrutura dessa maneira. É por isso que ele está na capa. Não-binário blá blá blá blá. Não. Não parece bom para mim. Você está usando minha comunidade – ou seu povo está usando minha comunidade – para elevar você. Você não teve que sacrificar nada.”

Em outras palavras, Billy está repetindo as reivindicações queerbaiting de longa data que Harry tem sofrido há anos. Muitos argumentam que ele é tímido sobre sua sexualidade – especialmente quando se trata de suas sensibilidades de moda – para atender à comunidade LGBTQ+. Com base em seu histórico de namoro, no entanto … parece que o cara gosta estritamente de mulheres. Certamente é assim que parece, de qualquer maneira.

Billy recebe uma última crítica ao EIC da Vogue … alegando que antes da edição de capa de Harry, ela abordou Billy e pediu seu conselho sobre o avanço dos pioneiros de estilo na comunidade LGBTQ +, e BP diz que ele respondeu com isso … “Aquela cadela me disse no final, ‘Como podemos fazer melhor?’ E fui tão pego de surpresa que não disse o que deveria ter dito.”