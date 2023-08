Blake Martinez, ex-jogador do New York Giants, é acusado de enganar colecionadores de cartas de Pokémon

EUt tem sido um turbilhão pós-NFL carreira para ex Gigantes de Nova York jogador, Blake Martinezcom o ex-jogador de futebol iniciando um negócio de cartões colecionáveis ​​Pokémon quando deixou o jogo.

Como parte de um novo empreendimento comercial, Martinez começou a revender os cartões colecionáveis, mas isso o levou a um caminho bastante sombrio.

Um dos principais mercados reconhecidos para vendas de cartões colecionáveis ​​está acusando Martinez de ser um golpista e de não vender cartões de boa fé.

WhatNot divulgou uma declaração sobre o comportamento de Martinez

WhatNot continua sendo um dos mercados de cartões mais proeminentes no momento, e eles foram informados sobre atividades potencialmente ilegais por Blake Martinez e investigou o assunto.

Depois de analisar a situação, a empresa divulgou um comunicado sobre o comportamento de Martinez.

“Após uma investigação abrangente sobre as operações de Blakesbreaks, decidimos remover permanentemente o vendedor de nossa plataforma, incluindo os funcionários individuais envolvidos em má conduta”, dizia o comunicado de WhatNot.

“Reembolsamos todos os compradores afetados pelas infrações. Se você acredita que foi afetado por um incidente nas transmissões dele, envie os detalhes e investigaremos.”

O que exatamente Blake Martinez fez?

A empresa em questão não revelou nenhuma informação sobre o que Martinez aparentemente fez para ser banido, porém os internautas preencheram os espaços em branco.

De acordo com um vídeo postado no Reddit, a empresa de Martinez trocaria o conteúdo de pacotes de nível superior e os substituiria por itens de menor valor, levando alguns usuários a acusar Martinez de ser um golpista.

“Até ex-jogadores da NFL vão enganá-lo no WhatNot”, foram as palavras usadas pelo usuário ‘Rattle Pokemon’.

Blake Martinezno entanto, lançou uma poderosa defesa de sua empresa, sugerindo que as imagens parecem muito piores do que a realidade.

“Eu entendo a ótica. Eu entendo como parece, confie em mim”, explicou Martinez em uma transmissão ao vivo.

“Eu conheço o tipo de negócio que dirijo, ganhei uma boa quantia de dinheiro … todo mundo sabe, na NFL … eu sabia que entrar nisso teria um alvo nas minhas costas.”