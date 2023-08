‘Blind Side’ Inspo Michael Oher diz que Tuohy nunca o adotou, foi tutela

Alegações chocantes de Michael Oher … o ex-jogador de linha ofensiva diz que a família que o acolheu, ajudou-o a se tornar uma estrela da NFL e mais tarde foi retratado no filme de sucesso “The Blind Side”, mentiu para ele, nunca o adotou e o tirou de potencialmente milhões de dólares.

O ex-Baltimore Ravens aborda as reivindicações em uma petição apresentada em Shelby County, Tennessee. é segunda-feira… alegando Sean dar Leigh Anne Tuohy “explorou” ele “para seu próprio benefício” depois de perceber que ele era um “jovem crédulo” com talento atlético.

Oher diz que inicialmente se envolveu com os Tuohys durante o verão após seu primeiro ano do ensino médio … depois que ele alegou que “um sistema social falido” no Tennessee o deixou sem-teto e precisando de ajuda.