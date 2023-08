Blog ao vivo do UFC 292: Aljamain Sterling x Sean O’Malley

Este é o blog ao vivo do UFC 292 para Aljamain Sterling x Sean O’Malley, a luta pelo título dos galos no sábado em Boston.

Um dos pesos-galo mais bem-sucedidos da história do MMA, esta pode ser a última luta de Sterling até 135 libras, já que o “Funk Master” já falou abertamente sobre o desejo de subir para o peso-pena. Se é isso para Sterling, é um grande problema, já que uma vitória sobre O’Malley consolidará Sterling como o peso-galo mais vencedor da história do campeonato do UFC.

Indo para esta luta pelo título do peso galo, O’Malley está com poucas vitórias na elite, com sua única vitória no ranking vindo contra Petr Yan em sua luta mais recente. Essa vitória e a popularidade de O’Malley foram suficientes para colocá-lo neste lugar, e agora “Sugar” tem a chance de se catapultar para o verdadeiro estrelato cruzado com uma vitória sobre Sterling e um novo cinturão brilhante para seu manto.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC 292 abaixo.