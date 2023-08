Blog ao vivo do UFC 292: Zhang Weili x Amanda Lemos

Este é o blog ao vivo do UFC 292 para Zhang Weili x Amanda Lemos, a luta pelo título peso-palha no sábado em Boston.

Weili é uma das mulheres mais dominantes que competem no MMA hoje. Depois de perder o título peso-palha para Rose Namajunas em duas lutas em 2021, Weili se recuperou em grande estilo em 2022, derrotando Joana Jedrzejczyk em junho e fazendo o mesmo com Carla Esparza para reclamar o título peso-palha em novembro. Weili espera trazer essa mesma energia para sua primeira luta em 2023.

Desde que ingressou no UFC em 2017, Lemos tem emoção garantida toda vez que entra no cage. A brasileira de 36 anos tem cinco finalizações em sete vitórias no UFC, incluindo paralisações consecutivas de Marina Rodriguez e Michelle Waterson no ano passado, o que lhe rendeu esta chance no Weili e o título de 115 libras.

Confira o blog ao vivo do co-evento principal do UFC 292 abaixo.