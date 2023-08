Blog ao vivo do UFC Cingapura: Max Holloway x Zumbi Coreano

Este é o blog ao vivo do UFC Cingapura para Max Holloway vs. The Korean Zombie, luta principal dos pesos penas no sábado em Kallang, Cingapura.

Holloway, ex-campeão do UFC, busca sua quarta vitória nas últimas cinco lutas quando enfrenta Zombie. “Blessed” tem sido quase imbatível até 145 libras, com suas últimas três derrotas na categoria de peso sendo todas pelas mãos do atual campeão Alexander Volkanovski.

A estrela havaiana é um dos poucos nomes notáveis ​​​​do peso pena que Zombie – também conhecido como Chan Sung Jung – ainda não enfrentou, mas ele risca esse nome de sua lista hoje. Zombie mencionou a possibilidade de se aposentar antes desta luta e, caso pendurasse as luvas, isso sinalizaria o fim de uma memorável carreira de lutador profissional de 16 anos.

Zombie possui vitórias sobre luminares como Dustin Poirier e Frankie Edgar, além de uma estante de troféus cheia de bônus nas noites de luta do UFC.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC Cingapura abaixo.