Blog ao vivo do UFC Nashville: Cory Sandhagen x Rob Font

Este é o blog ao vivo do UFC Nashville para Cory Sandhagen x Rob Font, o evento principal no sábado em Nashville.

Um dos maiores pesos-galo do mundo, Sandhagen estava originalmente escalado para enfrentar o elogiado prospecto Umar Nurmagomedov neste sábado, com uma possível disputa de título em jogo. Uma lesão forçou Nurmagomedov a sair da luta, e agora Sandhagen enfrenta o superperigoso Font em cima da hora, uma luta que “The Sandman” precisa desesperadamente vencer se quiser reivindicar sua chance pelo título de 135 libras.

Um eterno top 10 do peso-galo, Font originalmente deveria enfrentar Song Yadong no UFC 292 no final deste mês, mas depois que Song se machucou, Font saltou contra Sandhagen. O lutador do “Cartel da Nova Inglaterra”, que havia parado Adrian Yanez em sua luta anterior, agora tem a chance de entrar na briga pelo título com uma grande atuação no sábado.

Confira abaixo o blog ao vivo do evento principal do UFC Nashville.