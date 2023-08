Blue Moon 2023: Como você pode assistir a este raro evento astronômico?

TA próxima lua cheia de agosto está programada para enfeitar o céu noturno na noite de 30 de agosto de 2023.

Ele será posicionado diretamente oposto à localização do Sol em termos de longitude baseada na Terra, tornando-se evidente às 21h36, horário de verão do leste (EDT).

Imagens incríveis mostram uma super lua azul passando perto da Terra, real ou falsa?Roberto Ortega

Simultaneamente com este notável evento astronómico, o planeta Saturno, aproximando-se do seu ponto mais próximo e mais brilhante do ano, partilhará a proximidade com a Lua.

Por que é chamada de Super Lua?

Quando a Lua atinge o ponto mais próximo da Terra durante a sua órbita e está na fase cheia, ela assume uma aparência maior e mais luminosa, um fenômeno comumente referido como ‘superlua’.

Uma superlua é universalmente reconhecida como significativamente maior e muito mais radiante do que a aparência da Lua em qualquer noite típica.e há uma explicação direta para essa ocorrência.

O Museu de História Natural de Londres revela que o tamanho da Lua é 14% maior durante a fase de “superlua”, que ocorre quando a Lua está no ponto mais distante da Terra em sua órbita elíptica.

Além disso, a superlua irradia 30% mais iluminação para a Terra em comparação com a lua cheia mais fraca.

Quão rara é uma Super Lua Azul?

A única ocorrência de lua azul neste ano também coincide com o fato de ser uma superlua e marcar a última lua cheia da temporada de verão.

Além disso, a NASA indica que Saturno brilhará intensamente nas proximidades da Lua, ocorrendo apenas alguns dias antes de atingir o seu ponto mais próximo e luminoso durante todo o ano.

“Cerca de 25% de todas as luas cheias são superluas, mas apenas três por cento das luas cheias são luas azuis”, disseram cientistas da NASA ao site Earth’s Moon.

“O tempo entre as super luas azuis é bastante irregular, pode chegar a 20 anos, mas em geral, 10 anos é a média.

“As próximas superluas azuis ocorrerão em pares, em janeiro e março de 2037.”