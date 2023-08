Blue Tree Hotels ABRE VAGAS para Garçom, Auxiliar e mais!

O Blue Tree Hotels, rede que é referência para o mercado hoteleiro pela sua elegância, estilo próprio, inovação e excelência dos serviços, produtos e pessoas, está com algumas vagas abertas no estado de Pernambuco. Quer dizer, vale a pena consultar a lista abaixo:

Auxiliar de Almoxarifado – Jaboatão dos Guararapes – PE – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Steward – Jaboatão dos Guararapes – PE – Cozinha;

Chefe de Cozinha – Jaboatão dos Guararapes – PE – Cozinha;

2° Cozinheiro – Jaboatão dos Guararapes – PE – Cozinha;

Ajudante de Cozinha – Jaboatão dos Guararapes – PE – Copa;

Garçom I – Jaboatão dos Guararapes – PE – Atendente / Recepção / Garçom;

Chefe de Fila – Jaboatão dos Guararapes – PE – Atendente / Recepção / Garçom;

Supervisor (A) de A&B – Jaboatão dos Guararapes – PE – Entretenimento.

Mais sobre a Blue Tree Hotels

Sobre a Blue Tree Hotels, é interessante frisar que, de propriedade do grupo Chieko Aoki Management Company, conta com 21 empreendimentos no Brasil, entre hotéis e um resort, totalizando mais de 4 mil apartamentos em 16 cidades de norte a sul do País, como: Bauru (SP), Barueri (SP), Caxias do Sul (RS), Florianópolis (SC), Joinville (SC), Lins (SP), Londrina (PR), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Santo André (SP), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Valinhos (SP).

Além disso, trata-se de uma empresa de serviços que, acima de tudo, se preocupa com pessoas. Isto é, leva em conta o conceito que o futurista John Naisbitt trouxe em seu livro Megatrends 2000: “high tech, high touch”, ou seja, alta tecnologia, alta humanidade. Cria laços além do nível profissional, aplicando conceitos de bem-receber, bem-servir e bem-cuidar.

Como efetivar a sua inscrição?

Agora que a lista de vagas do Blue Tree Hotels já veio à tona, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Por fim, não perca mais nada sobre as principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!