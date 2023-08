BNDES pode ter edital em 2024, veja mais

Para ingressar no quadro de funcionários do BNDES, é preciso passar por um concurso público bastante concorrido e exigente. Assim, o último concurso do BNDES foi realizado em 2012, ou seja, há quase 12 anos. Desde então, muitos candidatos aguardam ansiosamente pela abertura de um novo certame.

Neste artigo, vamos mostrar mais detalhes sobre o concurso do BNDES, como os cargos, as vagas, os salários, as etapas e as dicas de estudo.

A boa notícia é que o BNDES já anunciou que vai realizar um novo concurso público em 2024. Na verdade, a informação foi confirmada pelo presidente do banco, Aloizio Mercadante, e pelo diretor de Planejamento, Nelson Barbosa, em diferentes ocasiões. Então, segundo eles, o edital deve ser publicado em janeiro de 2024.

O novo concurso do BNDES deve oferecer 94 vagas para cargos de níveis médio e superior, nas áreas administrativa, fiscal e técnica. Além disso, o concurso terá um foco especial na diversidade e na inclusão. Desse modo, reservando 40% das vagas para cotas, sendo 30% para candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência.

O que é e para que serve o BNDES?

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Economia. O banco foi criado em 1952, com o objetivo de financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento industrial no país.

Atualmente, o BNDES atua em diversos setores da economia nacional, como energia, transporte, telecomunicações, agricultura, indústria, comércio, serviços, educação, saúde, cultura, meio ambiente e inovação. Ademais, oferece diversas modalidades de apoio financeiro aos seus clientes. Por exemplo, como crédito direto e indireto, participação acionária, fundos de investimento e garantias.

Além disso, também tem um papel importante na formulação e implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e social do país. O banco realiza estudos e pesquisas sobre temas estratégicos para a economia nacional e apoia programas e projetos de interesse público.

O BNDES tem sede no Rio de Janeiro e possui escritórios regionais em Brasília, São Paulo e Recife. Além disso, o banco tem representações internacionais em Montevidéu (Uruguai), Londres (Reino Unido) e Joanesburgo (África do Sul).

Quais são os cargos do concurso do BNDES?



O concurso do BNDES deve oferecer vagas para dois tipos de cargos: Técnico Administrativo e Profissional Básico. Enquanto, o cargo de Técnico Administrativo exige nível médio completo e abrange as funções de apoio administrativo e operacional nas diversas áreas do banco.

O cargo de Profissional Básico exige nível superior completo em diversas formações e abrange as funções técnicas e gerenciais nas diversas áreas do banco.

Quais são as vagas do concurso?

O concurso do BNDES deve oferecer 94 vagas para os cargos de Técnico Administrativo e Profissional Básico. Assim, a distribuição das vagas por cargo e especialidade ainda não tem definição, mas deve seguir o mapeamento realizado pela área de Recursos Humanos do banco.

Além das vagas imediatas, o concurso também deve formar cadastro reserva. Aliás, que poderá ser utilizado durante o prazo de validade do certame, que é de dois anos, com chance de prorrogação pelo mesmo período.

O concurso também terá um foco especial na diversidade e na inclusão, reservando 40% das vagas para cotas, sendo 30% para candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência. Desse modo, os percentuais são superiores aos mínimos exigidos por lei, que são de 20% para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência.

Quais são os salários do concurso?

Os salários dos cargos do concurso do BNDES variam de acordo com o nível de escolaridade e a jornada de trabalho. Dessa maneira, os valores brutos são os seguintes:

Técnico Administrativo: R$ 4.794,50 (jornada de 35 horas semanais) ou R$ 5.493,25 (jornada de 40 horas semanais);

Profissional Básico: R$ 15.048,69 (jornada de 35 horas semanais).

Além dos salários, os servidores do BNDES também recebem diversos benefícios, como:

Auxílio-alimentação: R$ 1.234,00 por mês;

Auxílio-refeição: R$ 1.234,00 por mês;

Auxílio-educação: R$ 1.000,00 por mês por dependente até o ensino médio e R$ 2.000,00 por mês por dependente no ensino superior;

Auxílio-saúde: R$ 1.000,00 por mês por titular e R$ 500,00 por mês por dependente;

Auxílio-farmácia: reembolso de até R$ 1.000,00 por ano por titular e dependente;

Auxílio-natalidade: R$ 2.000,00 por filho nascido ou adotado;

Auxílio-funeral: R$ 10.000,00 em caso de falecimento do titular ou dependente;

Plano de previdência complementar: contribuição paritária entre o servidor e o banco;

Participação nos lucros e resultados: variável conforme o desempenho do banco e do servidor.

O concurso do BNDES é uma das oportunidades mais aguardadas pelos concurseiros que desejam trabalhar em uma instituição financeira de renome e com excelentes condições de trabalho.

Logo, a publicação do edital do concurso deve acontecer em janeiro de 2024. Mas, os interessados já devem iniciar a sua preparação o quanto antes.