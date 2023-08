Bobby Green responde à acusação de Tony Ferguson cutucar o olho no UFC 291

O peso leve do UFC, Bobby Green, deve estar em alta após a luta depois de derrotar Tony Ferguson no UFC 291. Em vez disso, ele está lendo a seção de comentários.

É nesses fóruns online que os fãs simpatizantes de Ferguson sugeriram que a vitória de Green foi mais um sinal da queda do ex-campeão interino do que do talento de Green. Além disso, Ferguson culpou seu desempenho por uma cutucada no olho de Green que ele alegou ter sido intencional.

Green disse que Ferguson não é o mensageiro mais confiável sobre esse assunto, mas ainda o incomoda que o pós-script sobre a luta do último sábado não seja sobre sua performance.

“Se você discute com um homem louco, provavelmente você é louco”, ele respondeu em A Hora do MMA. “Então eu não vou discutir com ele. Por um lado, ele acha que estou tentando fazer isso intencionalmente para esta luta, então não vou discutir com ele sobre esse aspecto. Ele é louco com isso, mas você não pode discutir com louco.

“A outra parte do lado disso, sinto que estou triste, e estou triste porque é uma marca no meu corpo de trabalho. É triste [because it] significa que ele pensa que seria diferente.”

Green apontou uma cabeçada e várias luvas ilegais de Ferguson durante a luta. Ele disse que nunca trapacearia intencionalmente em uma luta. No entanto, se os fãs querem dizer isso, não há nada que ele possa fazer a respeito.

“Eu não preciso trapacear, pessoal”, disse ele. “Minhas habilidades pagam as contas. Confie em mim, eu confio nas habilidades, não confio no atletismo, ou não confio nisso e naquilo – as habilidades nisso, muitas coisas que vocês não entendem que estão acontecendo. E então me sinto mal, porque fiz a cutucada no olho – me senti mal por isso ter acontecido.

Green explicou que a cutucada no olho foi um subproduto infeliz da mudança rápida das distâncias durante a luta. Em um esporte como o boxe, certas configurações teriam menos possibilidades defensivas. No MMA, porém, o lutador tem que estar preparado para muitas coisas diferentes, e muitas vezes o resultado são faltas como a que ele disse ter cometido sem querer.

“O que aconteceu foi que ele pulou por um segundo, e eu não estava pronto e meio que [put my hands out], e eu ia dar um soco também ”, disse ele. “A segunda parte sobre isso é, quando eu lanço meu soco, por que eles são tão rápidos, é aquele arremesso como Bruce Lee disse – você flutua a mão e então você estala. Você joga e quebra no final.

“E às vezes isso pode acontecer e, ‘Oh, ele chegou um pouco perto demais’. Às vezes eu apertava a mão para cima, porque o cara estava um pouco perto demais, e dobrava. … E então, às vezes, essas coisas vão dar certo. Isso só acontece na luta. Isso acontece com todos nós.”

Ferguson e Green lutaram na preparação para a luta. Quando Ferguson insinuou que Green estava com medo dele após um desentendimento no hotel anfitrião do UFC 291, Green revidou na coletiva de imprensa e nas entrevistas. Depois de dar a última palavra na luta real, Green não sentiu a necessidade de defender sua honra com tanta força.

“Ele é louco”, disse Green sobre Ferguson. “Ele disse que tinha uma lasca nos dentes, ou na perna, ou algo assim. Ele é louco. Eu disse a ele, eu disse, ‘Tire os óculos escuros.’ Foi quando ele tropeçou em uma tábua, e foi por isso que errou da última vez. Eu sou como, esse cara é louco. Você não aprendeu da primeira vez? Tire os malditos óculos de sol dentro de casa, sabe?

Mesmo com o gosto amargo na boca, Green entende de onde vem Ferguson. Há muito sobre o que acontece nas lutas que são injustos e, muitas vezes, os fãs nem percebem como pequenas ações podem ter efeitos enormes no resultado (sem falar em como uma luta é percebida por quem marca a luta). Raramente os lutadores têm a chance de mudar a narrativa depois que ela se estabelece entre os fãs.

Green acredita sinceramente que venceu Ferguson e o faria ainda mais decisivamente se eles se encontrassem novamente. Ele não concorda com a forma como seu oponente está lidando com a derrota, mas, no final das contas, não tem má vontade em relação a ele.

“Eu apenas diria a ele, escute, mano, eu não tenho nada além de amor por você”, disse ele a Ferguson. “Espero que você não leve nada disso para o lado pessoal. É o jogo de luta. Eu nunca tentaria fazer algo sujo para uma lenda, que vem de onde eu venho, do mesmo lado. Nunca quis dizer nada assim. Eu pensei que ia ser um clássico da droga. Se manchou para ele assim, isso realmente é péssimo.