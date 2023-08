Bolsa Família 2023 teve pagamento antecipado? Confira

O programa social Bolsa Família tem sido uma ferramenta essencial para combater a desigualdade e oferecer suporte financeiro a famílias de baixa renda no Brasil.

Bolsa Família de agosto: decisão governamental e datas de pagamento

Os pagamentos referentes a agosto não foram antecipados e estão programados para início já na segunda quinzena deste mês.

Desse modo, de acordo com o calendário oficial do programa, os depósitos terão início na sexta-feira, dia 18 de agosto, e serão concluídos até o dia 31 de agosto. A distribuição dos valores ocorrerá de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Calendário – agosto/23

Abaixo, apresentamos o calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de agosto:

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 21 de agosto

NIS final 3: 22 de agosto

NIS final 4: 23 de agosto

NIS final 5: 24 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 28 de agosto

NIS final 8: 29 de agosto

NIS final 9: 30 de agosto

NIS final 0: 31 de agosto

Modalidades de benefícios do Bolsa Família

O programa Bolsa Família, conhecido por suas diversas modalidades de benefícios, busca se adaptar às necessidades individuais de cada beneficiário. As modalidades incluem:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC)



Este benefício destina-se a prover um suporte financeiro às famílias, concedendo o valor de R$ 142 por membro da família.

Benefício Complementar (BCO)

Já este é um valor adicional pago às famílias cuja soma dos benefícios não atinge a marca de R$ 600. Esse complemento assegura um montante mínimo de auxílio.

Benefício Primeira Infância (BPI)

Trata-se de um benefício voltado para crianças com idade entre zero e sete anos incompletos, este benefício oferece um suplemento de R$ 150 por criança.

Benefício Variável Familiar (BVF)

Destinado a gestantes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos, o BVF proporciona um acréscimo de R$ 50 ao benefício.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN)

Este benefício proporciona um acréscimo de R$ 50 para cada integrante da família com idade inferior a sete meses (nutriz) e que não tenha completado esse período. No entanto, os pagamentos terão início a partir de setembro.

Benefício Extraordinário de Transição (BET)

Por fim, este benefício é aplicado em situações específicas para garantir que os beneficiários não recebam menos do que recebiam no programa anterior (Auxílio Brasil). O pagamento do BET deverá ocorrer até maio de 2025.

Estatísticas e mudanças recentes no programa

Conforme informações do Governo Federal, no mês de julho, o benefício médio do Bolsa Família alcançou o valor de R$ 684,17. Este montante beneficiou cerca de 20,9 milhões de famílias, totalizando aproximadamente R$ 14 bilhões em recursos distribuídos.

A partir do mês de março, o programa passou por uma atualização, elevando o valor mínimo de renda necessário para ingressar no Bolsa Família. Agora, famílias com renda de até R$ 218 por pessoa podem ser elegíveis para participar do programa.

Anteriormente, esse limite era de até R$ 210 por pessoa. Critérios de elegibilidade e compromissos

Para se qualificar para o Bolsa Família, as famílias devem atender a critérios nas áreas de saúde e educação. Esses critérios incluem:

Obrigatoriedade de frequência escolar;

Realização de acompanhamento pré-natal para gestantes;

Monitoramento nutricional de menores de sete anos;

Adesão ao calendário nacional de vacinação.

Além disso, é fundamental que as famílias informem sua condição de beneficiárias do Bolsa Família ao realizar a matrícula das crianças na escola e ao efetuar a vacinação nos postos de saúde.

De forma geral, com suas diversas modalidades de benefícios e critérios de elegibilidade bem definidos, o Bolsa Família continua sendo um programa essencial na busca por um país mais justo e inclusivo. Desse modo, é importante que o cidadão acompanhe as informações oficiais do governo sobre os pagamentos e possíveis alterações oficiais.