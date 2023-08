Bolsa Família de agosto começa a ser pago em breve; Confira o cronograma

O aguardado pagamento do Bolsa Família referente ao mês de agosto está programado para iniciar no próximo dia 18, de acordo com o calendário divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). A distribuição dos pagamentos seguirá uma ordem predefinida, determinada pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

O programa concede um auxílio financeiro básico no valor de R$ 142 por pessoa pertencente à família. Esse auxílio é conhecido como Benefício de Renda de Cidadania (BRC). No entanto, para famílias com menos de quatro membros, um valor mínimo de R$ 600 é assegurado a todos os núcleos familiares por meio do Benefício Complementar (BCO).

Essa iniciativa visa prover suporte econômico às famílias em situação de vulnerabilidade, contribuindo para o fortalecimento da rede de proteção social e o alívio dos desafios econômicos enfrentados por muitos cidadãos. O calendário de pagamentos do Bolsa Família, organizado de acordo com os últimos dígitos do NIS, busca garantir uma distribuição ordenada e eficiente dos recursos, beneficiando aqueles que mais necessitam.

Confira o calendário de pagamento

Os primeiros beneficiários a receberem os pagamentos serão aqueles com o último dígito do NIS correspondente ao número 1, seguidos sequencialmente pelos demais grupos, a fim de abranger todos os beneficiários ao longo do período estipulado. Veja a seguir o cronograma de pagamento do Bolsa Família em agosto:

NIS final: Data de pagamento: 1 18/08 2 21/08 3 22/08 4 23/08 5 24/08 6 25/08 7 28/08 8 29/08 9 30/08 0 31/08

Os beneficiários do Bolsa Família têm a opção de utilizar o aplicativo Caixa TEM para movimentar os recursos do programa, onde é possível gerar um cartão virtual. Esse cartão funciona como um cartão de débito, permitindo que os beneficiários realizem compras em estabelecimentos comerciais que aceitam pagamentos por essa modalidade.

Além disso, é possível realizar o saque em agências da Caixa Econômica Federal, lotéricas autorizadas ou correspondentes bancários da Caixa. Para isso, basta apresentar o cartão do Bolsa Família ou o documento de identificação junto com o número do Número de Identificação Social (NIS).

Veja quem tem direito ao Bolsa Família



Um dos critérios principais para participar do Bolsa Família é a renda mensal por pessoa, que deve ser de até R$ 218. Esse limite visa alcançar famílias em situação de extrema pobreza, proporcionando-lhes um suporte financeiro para suprir necessidades básicas.

O programa também enfatiza a importância da educação na transformação das condições de vida das famílias. Para assegurar o acesso à educação, é exigido que famílias com crianças de 4 a 5 anos assegurem uma frequência escolar mínima de 60%. Já para jovens de 6 a 18 anos e para aqueles que não concluíram a educação básica, a frequência mínima exigida é de 75%. Essa abordagem visa a promover a formação acadêmica e a futura inserção no mercado de trabalho.

Para receber o auxílio financeiro, a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é obrigatória. Esse sistema reúne informações detalhadas sobre famílias de baixa renda, permitindo a identificação daquelas que mais precisam do auxílio. Mais informações sobre o Bolsa Família podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social.