Bolsa Família de agosto começa a ser pago nesta sexta-feira (18)

Acabou a espera. Nesta sexta-feira (18), o governo federal está retomando oficialmente os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. A expectativa do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome é de que pouco mais de 21 milhões de pessoas recebam o saldo em suas contas.

Embora os repasses de agosto tenham sido iniciados oficialmente nesta sexta-feira (18), o fato é que nem todos os usuários poderão receber o benefício hoje. Assim como nos meses anteriores, o cidadão precisa se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando vai poder receber o saldo em sua conta.

Nesta sexta, por exemplo, podem receber a quantia apenas as pessoas que possuem o NIS fina 1. Veja no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Como saber se posso receber?

Para ter direito ao Bolsa Família neste mês de agosto, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico do governo federal. Além disso, também é importante ter uma renda per capita de até R$ 218 por família.

Mas mesmo as pessoas que cumprem todas estas regras de entrada, ainda não estão oficialmente garantidas no programa. É necessário esperar pela seleção do Ministério do Desenvolvimento Social.

Já é possível saber se você está entre os usuários selecionados para o mês de agosto sem precisar sair de casa. Para tanto, basta ir até o seu perfil no app do Bolsa Família ou mesmo do Caixa Tem. Por estas vias, é possível saber não apenas se você vai receber o saldo, como também será possível consultar o valor que estará disponível.

Valor do Bolsa Família



Você também pode gostar:

Neste mês de agosto, o governo federal deverá seguir com os pagamentos base de R$ 600 por família. Isso não quer dizer, no entanto, que todos os usuários do programa deverão receber exatamente este saldo. Há situações em que o cidadão poderá receber menos.

Quem ainda está quitando débitos do consignado do Auxílio Brasil pode ter o valor reduzido;

Quem teve o registro de aumento de renda per capita para algo entre R$ 219 e R$ 660 entra na regra de transição e passa a receber metade do que recebia normalmente.

Por outro lado, o usuário também poderá receber mais de R$ 600 nas seguintes situações.

Família mais numerosas, com mais de quatro integrantes, tendem a receber valores maiores do que os R$ 600;

Famílias que possuem direito a adicionais também podem ter o valor do Bolsa Família elevado.

Adicionais

O governo federal também confirmou que vai seguir realizando pagamentos de adicionais para os usuários do programa neste mês de agosto. São eles:

Adicional de R$ 150 por filhos com idade entre zero e seis anos;

Adicional de R$ 50 por crianças com idade entre sete e 12 anos;

Adicional de R$ 50 por jovens e adolescentes com idade entre 13 e 18 anos incompletos;

Adicional de R$ 50 por famílias que tenham mulheres gestantes em suas composições;

Adicional de R$ 50 por famílias que tenham mulheres lactantes em suas composições.

Como movimentar o Bolsa Família?

O usuário não precisa sair de casa para movimentar o dinheiro do Bolsa Família. Através do app do Caixa Tem, é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos e até mesmo gerar um código para saques em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.