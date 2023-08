Bolsa Família de AGOSTO tem grande vitória! Veja quem recebe o auxílio complementar de R$ 120

O Bolsa Família é um programa social essencial para milhões de famílias brasileiras, proporcionando auxílio financeiro para garantir uma sobrevivência digna. Com a chegada do mês de agosto, as expectativas estão altas para o pagamento do benefício, que contemplará cerca de 20,9 milhões de famílias em todo o país. Cada família receberá, no mínimo, R$ 600 para ajudar a lidar com os custos do dia a dia. No entanto, neste mês, um adicional de aproximadamente R$ 120 será concedido a uma parcela desses beneficiários.

O início do pagamento do Bolsa Família de agosto

O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de agosto terá início no dia 18, próxima sexta-feira, e se estenderá até o dia 31. Todos os grupos cadastrados no programa receberão a ajuda mensal de R$ 600 nesse período. O valor será transferido via poupança social digital, com administração no Caixa Tem, o que permite evitar filas presenciais. Além disso, através do aplicativo do programa ou do Caixa Tem, é possível realizar diversas operações como PIX, transferências, uso de cartão virtual, entre outros.

Quem recebe o Bolsa Família de agosto?

Para receber o Bolsa Família de agosto, é necessário estar inscrito no Cadastro Único e ter uma renda familiar de no máximo R$ 218 por pessoa. No entanto, chama a atenção o fato de que o governo federal tem realizado cortes no programa, visando eliminar aqueles que recebem o benefício de maneira irregular, ou seja, sem cumprir os requisitos necessários para garantir o auxílio.

Para verificar se o beneficiário permanece no Bolsa Família de agosto, é possível realizar uma consulta através do aplicativo do programa ou no Caixa Tem. No aplicativo, basta informar o número do CPF e fazer login. Já na poupança social, é necessário buscar pela opção “Extrato” e, em seguida, escolher a opção “Futuro” para verificar os pagamentos que serão realizados nos próximos dias, incluindo o possível adicional de R$ 120.

Benefício adicional de R$ 120 no Bolsa Família de agosto

No mês de agosto, além dos benefícios regulares do Bolsa Família, será pago um benefício complementar para algumas famílias. Esse benefício adicional varia de R$ 50 a R$ 150 e é destinado às famílias mais numerosas, que possuem crianças, adolescentes e gestantes. A distribuição desse valor adicional é feita da seguinte forma:

R$ 150 para cada criança de 0 a 6 anos;

R$ 50 para cada dependente de 7 a 18 anos e para gestantes.

Além desse adicional, existe outro programa chamado vale-gás nacional, que também será pago em agosto. Esse programa tem como objetivo financiar 100% do valor médio do botijão de gás de cozinha de 13 kg. O benefício é pago a cada dois meses e será incluído juntamente com o Bolsa Família de agosto para aproximadamente 5,6 milhões de famílias brasileiras. O valor do benefício deve ficar entre R$ 100 e R$ 120 e será depositado na mesma data do Bolsa Família, mesmo sendo um programa independente.



Quem recebe o vale-gás em agosto?

O vale-gás (Auxílio Gás) em agosto será destinado às seguintes famílias:

Famílias inscritas no Cadastro Único;

Famílias com renda de no máximo meio salário mínimo por pessoa;

Prioridade para famílias chefiadas por mulheres e para mulheres vítimas de violência doméstica.

Essas medidas visam garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade recebam o suporte necessário para enfrentar os desafios do dia a dia e promover uma melhoria em sua qualidade de vida.

Conclusão

Em síntese, o Bolsa Família é um programa fundamental para a redução da desigualdade social no Brasil, beneficiando milhões de famílias em todo o país. Nesse sentido, o adicional de R$ 120 no mês de agosto, juntamente com o vale-gás nacional, representa um alívio financeiro adicional para as famílias mais necessitadas. É importante ressaltar a importância de verificar regularmente a situação do benefício e estar atento às atualizações e informações disponibilizadas pelo programa. O auxílio oferecido pelo Bolsa Família é essencial para garantir a dignidade e o bem-estar das famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade, contribuindo para a construção de um país mais justo e igualitário.