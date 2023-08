Bolsa Família de Agosto terá valor menor para alguns beneficiários; veja agora o motivo

O Programa Bolsa Família é um dos principais programas de transferência de renda do Brasil, beneficiando mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social. Com a chegada do mês de agosto, muitos beneficiários estão ansiosos para saber se têm direito aos pagamentos e como funcionará o valor a ser recebido.

Neste artigo, vamos esclarecer todas as informações sobre o Bolsa Família em agosto, desde quem tem direito aos benefícios até o calendário de pagamentos.

Quem tem direito aos benefícios do Bolsa Família em agosto?

Mesmo com as mudanças recentes no programa, as regras para receber o benefício do Bolsa Família em agosto continuam as mesmas. Para ter direito ao benefício, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), que é o banco de dados do governo federal para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, é necessário que as informações do cadastro estejam atualizadas ou tenham sido corrigidas nos últimos dois anos. A renda familiar mensal não deve ultrapassar R$218 por pessoa. As mulheres gestantes da família devem estar realizando o acompanhamento pré-natal, e os menores de idade devem estar com todas as vacinas obrigatórias em dia e matriculados na escola, com boa frequência de comparecimento às aulas.

Valor menor do Bolsa Família em agosto

Nos meses de junho e julho, muitas famílias do programa foram surpreendidas ao receberem metade do valor do Bolsa Família. Essa redução ocorreu devido à nova Regra de Proteção do programa, que estabelece que as famílias que elevarem sua renda acima do limite de R$218 por pessoa recebam apenas 50% do valor ao qual teriam direito originalmente.

Essa redução é uma medida para proteger as famílias que elevaram sua renda, evitando o cancelamento do benefício. Portanto, em agosto, apenas os beneficiários com renda familiar mensal entre R$219 e R$660 por pessoa terão acesso aos valores reduzidos. Os demais beneficiários receberão o valor normalmente.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em agosto

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto seguirão o mesmo calendário dos meses anteriores. As famílias receberão os valores nos últimos dez dias úteis do mês, de acordo com o número final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada uma. Confira o cronograma completo:



NIS de final 1: depósito na conta em 18 de agosto

NIS de final 2: depósito na conta em 21 de agosto (valores disponibilizados no sábado, dia 19/08)

NIS de final 3: depósito na conta em 22 de agosto

NIS de final 4: depósito na conta em 23 de agosto

NIS de final 5: depósito na conta em 24 de agosto

NIS de final 6: depósito na conta em 25 de agosto

NIS de final 7: depósito na conta em 28 de agosto (valores disponibilizados no sábado, dia 26/08)

NIS de final 8: depósito na conta em 29 de agosto

NIS de final 9: depósito na conta em 30 de agosto

NIS de final 0: depósito na conta em 31 de agosto

É importante ressaltar que os valores creditados podem ser sacados ou utilizados por meio do Cartão Bolsa Família. As famílias devem ficar atentas aos prazos e garantir que suas informações estejam atualizadas no CadÚnico, a fim de evitar qualquer problema no recebimento dos benefícios.

Ademais, o Programa Bolsa Família é uma importante iniciativa do governo brasileiro para combater a pobreza e promover a inclusão social. Em agosto, as famílias que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo programa terão direito aos benefícios, de acordo com o calendário de pagamentos divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Apesar das mudanças recentes, é fundamental que as famílias mantenham suas informações atualizadas no CadÚnico e sigam as regras estabelecidas para garantir o recebimento dos valores. O Bolsa Família desempenha um papel importante na vida de milhões de brasileiros, proporcionando um alívio financeiro e contribuindo para a melhoria das condições de vida.