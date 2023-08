Bolsa Família de agosto vai ser antecipado? Saiba agora

O governo federal divulgou o calendário oficial de pagamentos do programa Bolsa Família, confirmando as datas em que os benefícios serão disponibilizados aos beneficiários. De acordo com as informações fornecidas pelo governo, os pagamentos serão realizados durante a segunda quinzena de agosto, seguindo o cronograma estabelecido para o programa.

Após a circulação de boatos recentes acerca de uma possível antecipação do Bolsa Família, o governo esclarece que não haverá alterações no calendário e que os pagamentos serão efetuados conforme o planejado. Destaca-se que a antecipação dos benefícios não foi contemplada nas decisões oficiais, mantendo a previsão de repasse dos recursos para a segunda quinzena.

Com o calendário do Bolsa Família divulgado, os beneficiários do programa já podem se programar para o recebimento dos recursos, que serão disponibilizados nas datas especificadas. O governo reitera a importância do Bolsa Família como ferramenta de combate à desigualdade social e destaca o compromisso de manter o cronograma de pagamentos para garantir a continuidade do suporte às famílias mais vulneráveis do país.

Calendário de pagamento de agosto

O calendário de pagamento do Bolsa Família é divulgado anualmente pelas autoridades responsáveis pelo programa, e sua elaboração é feita com o objetivo de otimizar a gestão dos recursos e garantir o repasse regular e previsível dos benefícios aos beneficiários. As datas são organizadas levando em consideração o Número de Identificação Social (NIS) dos inscritos. Veja a seguir o cronograma deste mês:

Número final do NIS: Data de pagamento: 1 18/08 2 21/08 3 22/08 4 23/08 5 24/08 6 25/08 7 28/08 8 29/08 9 30/08 0 31/08

Os beneficiários do programa social podem movimentar os recursos do Bolsa Família por meio do aplicativo Caixa TEM, disponível para aparelhos Android e iOS. Essa ferramenta digital desenvolvida pela Caixa Econômica Federal permite aos beneficiários do programa realizar diversas transações bancárias de forma rápida e segura, sem a necessidade de comparecer a uma agência física.

O Caixa Tem é um aplicativo disponível para dispositivos móveis que possibilita o acesso à conta digital do Bolsa Família. Com ele, os beneficiários podem consultar o saldo, verificar o calendário de pagamentos, fazer transferências, pagar contas e realizar compras online, entre outras facilidades. Essa plataforma veio para ampliar a inclusão financeira e proporcionar maior autonomia aos usuários do programa.

Quem pode participar do Bolsa Família?



O Bolsa Família é um programa social criado pelo governo federal do Brasil para auxiliar famílias em situação de extrema pobreza e pobreza. Para ter direito ao benefício, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pelo programa, como a renda máxima.

Para participar do programa, a família deve estar cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O CadÚnico é uma base de dados que reúne informações sobre as famílias de baixa renda em todo o país e classifica os cidadãos elegíveis para recebimento dos recursos. Isso significa que os dados devem estar sempre atualizados para garantir a continuidade do benefício.

Vale ainda informar que o programa dá prioridade a famílias com gestantes, crianças e adolescentes de até 17 anos. Esses grupos têm maior necessidade de apoio para garantir suas necessidades básicas, como alimentação e acesso à educação e saúde. Mais informações sobre o Bolsa Família podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social.