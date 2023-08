Bolsa Família destina R$ 10 bilhões a crianças, jovens e gestantes

O Governo Federal já pagou mais de R$ 10 bilhões a crianças, adolescentes e gestantes do país através do Bolsa Família. O maior programa de transferência de renda do país iniciou o pagamento a esses grupos de segurados em março, e chegou a essa marca expressiva neste mês de agosto.

Em março deste ano, o governo Lula iniciou o pagamento do Benefício Primeira Infância. Em resumo, o programa vem realizando o repasse de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

Por sua vez, o Benefício Variável Familiar assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos incompletos, bem como a gestantes integrantes da composição familiar.

Confira abaixo o valor já pago pelo governo federal com os benefícios adicionais:

Crianças de até seis anos de idade: R$ 7,94 bilhões ;

; Crianças e jovens de sete a 18 anos incompletos: R$ 2,07 bilhões ;

; Gestantes: R$ 127 milhões.

Dia da Infância é comemorado em 24 de agosto

Nesta quinta-feira, dia 24 de agosto, comemora-se o Dia da Infância. Em homenagem a essa data tão importante, o governo federal destacou que os números do Bolsa Família estão refletindo a retomada das características das famílias como fator fundamental para a definição dos valores a serem pagos aos beneficiários.

Em meio a isso, o governo Lula vem direcionando cada vez mais atenção às crianças que fazem parte das famílias mais necessitadas do país. Como esses são os segurados mais fragilizados, o Bolsa Família tenta atender suas necessidades com mais intensidade.

“Nessa nova mudança, e isso foi uma preocupação muito grande do presidente Lula, fortalecemos a primeira infância. Nós sabemos o quanto ela é uma das fases mais importantes na vida de qualquer ser humano“, ressaltou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias.



Bolsa Família paga R$ 2 bilhões em agosto

Neste mês de agosto, o governo federal destinou cerca de R$ 2 bilhões aos segurados através do Benefício Primeira Infância e do Benefício Variável Familiar. Veja os números abaixo:

Crianças de até seis anos de idade: R$ 1,3 bilhão ;

; Crianças e jovens de sete a 18 anos incompletos: R$ 683 milhões ;

; Gestantes: R$ 40 milhões.

De acordo com o MDS, o Bolsa Família está atendendo 9,24 milhões de crianças de até seis anos em agosto. Além disso, outros 15 milhões de crianças e jovens entre sete e 18 anos incompletos recebem o Benefício Variável Familiar, que também atende 843 mil gestantes em todo o país.

Em suma, o governo Lula incluiu 110.657 crianças de zero a seis anos para o recebimento dos benefícios entre julho e agosto. A saber, cada criança recebe um pagamento adicional de R$ 150, com exceção daquelas que fazem parte das famílias inseridas na Regra de Proteção, cujo valor é apenas metade do disponibilizado.

Regra de Proteção do Bolsa Família

Em síntese, a Regra de Proteção permite que os beneficiários que tenham uma renda mensal maior que R$ 218 por pessoa da família, valor limite para receber o benefício, continuem na folha de pagamento do auxílio.

No entanto, o governo passa a pagar apenas 50% do valor da parcela que os usuários tinham direito anteriormente. Os repasses acontecem por dois anos para que os segurados possam equilibrar as finanças e se preparar para o futuro sem o Bolsa Família. Após esse período, o benefício é cancelado.

Em agosto, 2,08 milhões de beneficiários estão nesta regra, recebendo 50% do valor. Aliás, o governo garante o retorno da família ao programa social caso tenha perdido a renda ou tenha pedido para sair do programa. A saber, a Regra de Proteção também garante o pagamento dos benefícios adicionais para crianças, adolescentes e gestantes.

Veja os estados com os maiores números do país

O governo federal revelou a quantidade de crianças de até seis anos que recebem o Benefício Primeiro Infância em agosto. Veja os estados com os maiores números do país:

São Paulo: 1,25 milhão de crianças; Bahia: 898 mil crianças; Minas Gerais: 737,6 mil crianças; Rio de Janeiro: 657,2 mil crianças; Pará: 635,5 mil crianças; Pernambuco: 594,4 mil crianças; Maranhão: 571,1 mil crianças; Ceará: 567,6 mil crianças.

Por sua vez, o Benefício Variável Familiar, destinado às crianças e jovens de sete a 18 anos incompletos e às gestantes, teve os maiores números nos seguintes estados:

São Paulo: 102,6 mil gestantes; Bahia: 88,8 mil gestantes; Minas Gerais: 64,4 mil crianças; Ceará: 63,3 mil gestantes. Pará: 61,1 mil gestantes; Maranhão: 56,5 mil gestantes; Pernambuco: 53,2 mil gestantes; Rio de Janeiro: 43,6 mil gestantes.

Calendário de pagamentos em agosto

O pagamento da parcela de agosto do programa social teve início na última sexta-feira (18), conforme o calendário do Governo Federal. Os repasses acontecem de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários.

As famílias beneficiárias do programa recebem o valor através da Caixa Econômica Federal, nas agências do banco ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de agosto de 2023:

NIS de final 1: dia 18 de agosto (LIBERADO);

NIS de final 2: dia 21 de agosto (LIBERADO);

NIS de final 3: dia 22 de agosto (LIBERADO);

NIS de final 4: dia 23 de agosto (LIBERADO);

NIS de final 5: dia 24 de agosto (LIBERADO);

NIS de final 6: dia 25 de agosto;

NIS de final 7: dia 28 de agosto;

NIS de final 8: dia 29 de agosto;

NIS de final 9: dia 30 de agosto;

NIS de final 0: dia 31 de agosto.

Em resumo, o calendário de pagamentos do programa distribui os repasses nos últimos dias úteis de cada mês. Como os repasses seguem a numeração final do NIS, os pagamentos ocorrem durante dez dias, começando com a numeração 1 e se encerrando no número 0.

Por fim, é o NIS que permite ao Governo Federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país. Como os repasses acontecem conforme o último dígito do NIS, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil todos os meses.