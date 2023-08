BOLSA FAMÍLIA e AUXÍLIO-GÁS tem pagamentos confirmados nesta semana; veja o calendário

Mais uma semana se inicia e com ela também são retomados os pagamentos de agosto do Bolsa Família. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, no decorrer desta semana, mais cinco grupos de usuários poderão movimentar a quantia.

Oficialmente, os pagamentos do Bolsa Família foram iniciados na última sexta-feira (18). Mas naquela ocasião, apenas as pessoas que possuíam o Número de Identificação Social (NIS) final 1 é que puderam receber o saldo em suas contas. Os demais grupos começam a receber o benefício a partir desta segunda-feira (21).

Assim como nos meses anteriores, o cidadão deve se basear sempre no final do NIS para saber quando vai poder receber o saldo em suas contas. O governo realiza as divisões dos grupos desta forma para facilitar o processo de pagamento, e evitar longas filas em agências da Caixa Econômica Federal.

Quem recebe nesta semana

Como dito, mais cinco grupos de usuários devem receber o saldo do Bolsa Família nesta semana. Especificamente nesta segunda-feira (21), é a vez dos beneficiários que possuem o NIS final 2. Por causa de uma regra de antecipação, o dinheiro está disponível para estas pessoas desde o último sábado (19).

Os demais grupos seguem o calendário regular. Abaixo, você pode conferir em negrito as datas de pagamentos dos grupos para esta semana:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Crescimento do Bolsa Família



Para este mês de agosto, o governo federal confirmou um aumento no tamanho do Bolsa Família em relação ao que se registrou no mês de julho. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social, revelam que o Planalto investiu R$ 14,25 bilhões para atender cerca de 21,14 milhões de pessoas em agosto.

Com a confirmação do número, é possível dizer que houve um aumento no patamar de atendidos. Em julho, o governo chegou a confirmar os pagamentos para apenas 20,9 milhões de pessoas em todo o Brasil.

Em agosto, o governo federal também confirmou um aumento no valor médio dos pagamentos do Bolsa Família. Tal saldo saiu de R$ 684,16 em julho, para R$ 686,04 em agosto. Trata-se, portanto, de uma elevação não muito grande.

Vale lembrar ainda que o saldo está abaixo do valor médio que foi pago pelo Bolsa Família em junho, quando o programa bateu seu recorde de pagamentos médios: R$ 705.

O governo argumenta que a queda nos valores de junho para julho, ocorreu por causa da implementação da regra de proteção. Trata-se de um sistema de análise da renda per capita dos cidadãos. Neste pente-fino, várias pessoas acabaram perdendo o direito de receber o saldo.

Auxílio-gás nacional

Para além do Bolsa Família, o governo também realiza neste mês de agosto os pagamentos do Auxílio-gás nacional. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social mostram que 5,63 milhões de pessoas estão dentro da folha de pagamentos do benefício. O número é basicamente o mesmo que se registrou em junho, quando o programa fez o seu repasse mais recente.

Para o Auxílio-gás nacional, o pagamento é unificado, ou seja, todas as pessoas recebem basicamente o mesmo valor. Para agosto, este saldo é de R$ 108, e está sendo depositado nas contas dos usuários no mesmo ritmo de pagamentos do Bolsa Família. O cidadão podem se basear pelo mesmo calendário de repasses.