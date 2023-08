Bolsa Família faz hoje um novo pagamento para beneficiários NIS 2; veja o calendário

O Programa Bolsa Família é uma importante iniciativa do governo brasileiro que visa garantir apoio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade social. Neste artigo, vamos abordar os pagamentos e benefícios oferecidos pelo Bolsa Família em 2023, além de destacar algumas mudanças e informações relevantes sobre o programa.

Pagamentos do Bolsa Família para NIS final 2

A partir desta segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023, terão início os pagamentos do Bolsa Família para os beneficiários com o NIS final 2. O valor a ser recebido inclui o benefício tradicional do programa e uma novidade deste ano: o Auxílio Gás.

O Auxílio Gás representa um acréscimo de R$ 112,19 a cada dois meses e tem como objetivo auxiliar as famílias a custearem parte das despesas com gás de cozinha, um item essencial em muitos lares. Essa medida visa aliviar o orçamento das famílias beneficiárias e contribuir para uma melhoria da qualidade de vida.

Além do Auxílio Gás, os valores extras definidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023 continuam em vigor no programa Bolsa Família. As famílias beneficiárias receberão um valor adicional de R$ 150 por criança com até seis anos, além de R$ 50 por gestante e jovens entre 7 e 17 anos.

As famílias com mais de quatro membros que se enquadram no Bolsa Família 2023 também continuarão a receber um montante de R$ 142 por pessoa. Essa medida tem como objetivo fornecer um suporte financeiro mais amplo para aqueles que enfrentam desafios econômicos consideráveis em seu dia a dia.

Calendário de pagamentos de agosto

Confira abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de agosto de 2023, levando em consideração o número final do NIS:

NIS terminado em Data de pagamento 1 18/08/2023 2 21/08/2023 3 22/08/2023 4 23/08/2023 5 24/08/2023 6 25/08/2023 7 28/08/2023 8 29/08/2023 9 30/08/2023 0 31/08/2023

É importante ressaltar que os pagamentos do Bolsa Família são disponibilizados nas primeiras horas da manhã, geralmente entre 9h e 10h, beneficiando as famílias com direito ao programa.



A importância do Programa Bolsa Família

O Programa Bolsa Família tem um papel fundamental na redução da pobreza e da desigualdade social no Brasil. Ao fornecer apoio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade, o programa contribui para a melhoria das condições de vida e o fortalecimento da economia local.

Além disso, o Bolsa Família também estimula o acesso à educação e à saúde, já que os benefícios estão condicionados à frequência escolar das crianças e à realização de exames médicos pelas gestantes. Essas medidas têm como objetivo promover a inclusão social e garantir um futuro melhor para as próximas gerações.

Acompanhe o calendário de Pagamentos

Em resumo, o Programa Bolsa Família continua sendo uma importante ferramenta de combate à pobreza e à desigualdade social no Brasil. Em 2023, os beneficiários do programa contarão com os pagamentos regulares, além do Auxílio Gás e dos valores extras definidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Dessa forma, é fundamental que as famílias acompanhem o calendário de pagamentos e utilizem os recursos recebidos de forma consciente, priorizando as necessidades básicas e buscando oportunidades de crescimento. O Programa Bolsa Família é uma ajuda importante, mas é fundamental que as famílias também busquem melhorar sua situação por meio da educação e do trabalho.

O governo continuará investindo no programa e buscando formas de aprimorá-lo, visando sempre o bem-estar e o desenvolvimento das famílias brasileiras.