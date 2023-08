Bolsa Família finaliza os seus pagamentos nesta quinta-feira; veja quem recebe

O Bolsa Família é um programa social que tem como objetivo principal combater a pobreza e a desigualdade no Brasil. Criado em 2003, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa oferece auxílio financeiro para famílias de baixa renda, garantindo o acesso a direitos básicos, como alimentação, saúde e educação.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para ter direito ao Bolsa Família, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pelo governo. Primeiramente, a renda mensal por pessoa da família deve ser de até R$ 218,00. Isso significa que a soma da renda de todos os integrantes da família, dividida pelo número de pessoas, não pode ultrapassar esse valor.

Além disso, é importante ressaltar que o programa dá prioridade a famílias em situação de extrema pobreza, ou seja, aquelas que vivem com renda per capita de até R$ 89,00. Essas famílias têm acesso a benefícios maiores dentro do Bolsa Família.

Como funciona o pagamento do Bolsa Família?

O pagamento do Bolsa Família é realizado mensalmente pela Caixa Econômica Federal. Os valores são depositados automaticamente na conta poupança social digital da Caixa, que pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem.

O calendário de pagamentos é divulgado todos os anos e segue uma ordem de pagamento baseada no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Os depósitos acontecem ao longo dos últimos dez dias úteis de cada mês.

Quais são as regras do Bolsa Família?

Além de atender aos critérios de renda, as famílias beneficiárias do Bolsa Família também devem cumprir algumas obrigações nas áreas de saúde e educação. Entre as principais regras do programa, estão:



Realização do acompanhamento pré-natal, garantindo a saúde da gestante e do bebê;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação, assegurando a imunização das crianças;

Acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos, promovendo uma alimentação adequada;

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que estejam matriculados na escola;

Manutenção do Cadastro Único atualizado, pelo menos a cada 24 meses.

O não cumprimento dessas obrigações pode resultar na suspensão ou cancelamento do benefício.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família

O calendário de pagamentos do Bolsa Família é divulgado anualmente pela Caixa Econômica Federal. Ele segue uma sequência baseada no último dígito do NIS de cada beneficiário. Veja abaixo o calendário de pagamentos para os meses de agosto e setembro:

Calendário de pagamentos de agosto:

NIS final 1: 18 de agosto;

NIS final 2: 21 de agosto;

NIS final 3: 22 de agosto;

NIS final 4: 23 de agosto;

NIS final 5: 24 de agosto;

NIS final 6: 25 de agosto;

NIS final 7: 28 de agosto;

NIS final 8: 29 de agosto;

NIS final 9: 30 de agosto;

NIS final 0: 31 de agosto.

Calendário de pagamentos de setembro:

NIS final 1: 18 de setembro;

NIS final 2: 19 de setembro;

NIS final 3: 20 de setembro;

NIS final 4: 21 de setembro;

NIS final 5: 22 de setembro;

NIS final 6: 25 de setembro;

NIS final 7: 26 de setembro;

NIS final 8: 27 de setembro;

NIS final 9: 28 de setembro;

NIS final 0: 29 de setembro.

Como utilizar o dinheiro do Bolsa Família?

Os valores do Bolsa Família são depositados na conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal. Por meio do aplicativo Caixa Tem, é possível realizar diversas transações, como:

Pagar boletos, fazendo a leitura do código de barras;

Realizar pagamentos e transferências via Pix , utilizando a leitura do QR Code;

Fazer compras com o cartão de débito virtual;

Recarregar o celular;

E muito mais.

Assim, as famílias beneficiárias podem utilizar o dinheiro do Bolsa Família de acordo com suas necessidades e prioridades.

Cumprir as regras é fundamental

O Bolsa Família é um programa essencial para garantir a segurança alimentar e o acesso a direitos básicos para milhões de famílias brasileiras. Com critérios bem definidos e um calendário de pagamentos organizado, o programa busca combater a pobreza e a desigualdade, promovendo a inclusão social.

É fundamental que as famílias beneficiárias cumpram as regras do programa, garantindo assim a continuidade do auxílio financeiro. Além disso, é importante utilizar o dinheiro de forma consciente, priorizando necessidades básicas e investindo em educação e saúde.

O Bolsa Família é mais do que um benefício, é uma oportunidade de transformação e melhoria de vida para milhões de brasileiros.