Bolsa Família libera nova parcela HOJE (22/08) e REVELA quem vai receber MAIS de R$ 1 mil

Nesta terça-feira (22/08) a Caixa Econômica Federal liberou a parcela do Bolsa Família para novos grupos. A partir de agora, já podem ter acesso aos recursos referente a agosto todos os inscritos que possuem o NIS (Número de Identificação Social) com final 3.

No entanto, o valor da parcela vai depender da composição familiar dos participantes. Sendo assim, algumas pessoas podem receber mais de R$ 1 mil este mês.

A seguir, confira todos os detalhes do pagamento de agosto, bem como todas as datas dos repasses deste mês.

Quem vai receber R$ 1 mil do Bolsa Família em agosto?

Em primeiro lugar, é importante entender como se forma o pagamento do Bolsa Família. De maneira geral, o valor pago a cada beneficiário depende da sua composição familiar.

A princípio, toda família inscrita no programa já tem garantida a parcela mínima de R$ 600. Além disso, também existem os bônus do Bolsa Família para indivíduos específicos. A seguir, confira quem tem direito e qual é o valor:

Crianças de até 6 anos têm direito ao bônus de R$ 150;

Gestantes e nutrizes, bem como crianças entre 7 e 12 anos e adolescentes entre 13 e 18 anos incompletos têm direito ao bônus de R$ 50.

Dessa maneira, as famílias que tiverem em sua composição duas crianças de até 6 anos, uma gestante e um adolescente de 14 anos, por exemplo, poderão receber a parcela de R$ 1 mil este mês.

Pagamento do Auxílio Gás garantirá parcela ainda maior para beneficiários do Bolsa Família



Além do valor regular do Bolsa Família, este mês também haverá os repasses do Auxílio Gás. Dessa forma, os beneficiários que participam dos dois programas de distribuição de renda poderão garantir um pagamento ainda maior este mês

O valor do Auxílio Gás depende da média nacional do botijão de gás. Em agosto, os beneficiários receberão a parcela de R$ 108.

Os dois benefícios seguem o mesmo calendário de pagamentos. Assim, nesta terça os beneficiários com NIS final 3 poderão receber o pagamento a mais.

Calendário de pagamentos

O calendário de pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás é organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Dessa forma, a cada dia um novo grupo pode ter acesso aos recursos.

A Caixa Econômica Federal é o banco responsável pelos repasses e disponibiliza os valores por meio da conta social digital dos inscritos. Confira todas as datas:

Final de NIS 1: 18 de agosto;

Final de NIS 2: 21 de agosto;

Final de NIS 3: 22 de agosto;

Final de NIS 4: 23 de agosto;

Final de NIS 5: 24 de agosto;

Final de NIS 6: 25 de agosto;

Final de NIS 7: 28 de agosto;

Final de NIS 8: 29 de agosto;

Final de NIS 9: 30 de agosto;

Final de NIS 0: 31 de agosto.

Como receber?

Como você já viu, a Caixa realiza os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás na conta social digital dos beneficiários. Para acessá-la, é necessário baixar o aplicativo Caixa Tem no seu celular.

Após baixar o app, basta fazer o login e ter acesso a todos os recursos da conta. Por meio do aplicativo Caixa Tem é possível consultar o pagamento dos benefícios do governo, bem como de benefícios trabalhistas.

Além disso, o usuário também pode movimentar os valores, através de transferências bancárias, Pix, pagamentos e recarga de celular.

Além do aplicativo, os beneficiários dos programas sociais também podem fazer o saque do seu benefício pelos canais disponibilizados pela Caixa Econômica:

Caixas eletrônicos com cartão do benefício ou sem o cartão, utilizando o código gerado no aplicativo Caixa Tem;

Agências;

Correspondentes Caixa Aqui;

Lotéricas.

Atualização do CadÚnico é fundamental para garantir pagamento do Bolsa Família

Se você é beneficiário do Bolsa Família e/ou do Auxílio Gás, é importante estar atento para não perder o seu benefício. Isso porque não cumprir as exigências dos programas pode fazer com que ele seja suspenso e você fique sem o pagamento mensal.

A regra mais importante para garantir o recebimento é manter a atualização do CadÚnico, pois o cadastro é a fonte de informações que o governo utiliza para acessar os dados das famílias participantes.

De modo geral, o cadastro deve ser atualizado sempre que houver mudança em alguma informação familiar, como renda ou número de integrantes, por exemplo. Além disso, também é obrigatório fazer a atualização a cada dois anos, mesmo quando não houver mudança de informações da família.