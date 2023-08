BOLSA FAMÍLIA passou por NOVA antecipação? Quem recebe hoje e amanhã? Confira

Nesta terça-feira (29), o governo federal segue com mais uma rodada de pagamentos do Bolsa Família. De acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, mais de 21 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do saldo neste mês de agosto.

Assim como nos meses anteriores, o cidadão deve se basear sempre no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando vai poder receber o benefício social em sua conta. Nesta terça-feira (29), por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o NIS final 8. Veja no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Os valores do Bolsa Família

Neste mês de agosto, o governo federal está seguindo com a ideia de pagamento de um valor base de R$ 600 para todas as famílias. Entretanto, o fato é que este saldo pode ser reduzido ou elevado a depender das condições específicas de cada usuário.

O valor do Bolsa Família pode ser reduzido e o cidadão pode receber menos do que R$ 600 quando a família ainda está pagando os descontos do consignado do Auxílio Brasil. Quem está na regra de transição do governo federal também terá que receber menos do que R$ 600 na grande maioria dos casos.

Quando o valor pode subir

O valor do Bolsa Família pode subir para além dos R$ 600 quando o cidadão faz parte de uma família mais numerosa. Casas que contam com mais de quatro integrantes recebem pagamentos maiores. O valor de R$ 600 também pode ser elevado quando uma determinada família tem direito a um ou mais adicionais.



Quais são adicionais?

Pagar adicionais dentro do sistema do Bolsa Família foi uma das principais promessas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do ano passado. Desde março, alguns bônus estão sendo pagos e se juntaram aos pagamentos regulares deste programa de transferência de renda. Veja nos detalhes abaixo:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142, valor per capita pago individualmente; Benefício Complementar (BCO): quantia adicional concedida a famílias cuja soma dos benefícios não atinge R$ 600, garantindo o mínimo de R$ 600 por família; Benefício Primeira Infância (BPI): adicional de R$ 150 por criança de até sete anos incompletos; Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos; Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Os pagamentos terão início em setembro; Benefício Extraordinário de Transição (BET): destinado a casos específicos para assegurar que nenhum beneficiário receba menos do que no programa anterior (Auxílio Brasil). Pagamentos programados até maio de 2025.

E as antecipações?

Mas afinal de contas, o governo federal ainda está planejando antecipações para os pagamentos do Bolsa Família no decorrer desta semana? De acordo com as informações oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, a resposta é não.

Desde o início deste mês, alguns grupos de usuários tiveram o direito de receber o saldo de forma antecipada. Veja:

Quem recebe oficialmente nas segundas, recebeu o dinheiro na prática no sábado imediatamente anterior;

Quem reside em cidades que estão em situação de calamidade pública recebeu o Bolsa Família no dia 18 de agosto, independente do final do NIS.

Para além destes grupos, que já receberam as suas antecipações, não há mais nenhuma antecipação programada neste mês de agosto para o Bolsa Família.