Um Projeto de Lei tem trazido esperanças para muitas mulheres, pois, por meio dele, o Bolsa Família pode beneficiar vítimas de violência doméstica. Entretanto, para que isso ocorra, o projeto ainda precisa ser aprovado.

Por ora, acompanhe este texto e entenda quais podem ser as possíveis mudanças e benefícios desse novo grupo prioritário dentro do programa Bolsa Família. Saiba mais!

Projeto de Lei prevê que Bolsa Família pode beneficiar vítimas de violência

Recentemente o Projeto de Lei (PL) nº 3.324/2023, que foi apresentado pela senadora Zenaide Maia (PSD-RN), discute a importância de colocar as mulheres vítimas de violência como um grupo prioritário para receber o benefício do Bolsa Família.

A proposta tem como objetivo fomentar a independência financeira dessas mulheres, para que elas encontrem subsídios para deixar o lar e poder seguir com sua própria vida com mais segurança.

Afinal, esse grupo pode ser considerado extremamente fragilizado em muitos casos, uma vez que as mulheres que estão em relacionamentos abusivos podem não ter alternativas acessíveis para lidar com a situação e buscar mais qualidade de vida para si.

Entretanto, vale ressaltar que ainda estamos falando de um Projeto de Lei, que não foi aprovado de fato. Ainda assim, o simples fato de esse tema já estar sendo debatido é de extrema importância e pode proporcionar mudanças relevantes para a priorização do repasse do Bolsa Família.

De qualquer maneira, mulheres que precisam “fugir” dos lares abusivos e morar sozinhas também podem se cadastrar, desde já, no CadÚnico para receber o Bolsa Família como uma família unipessoal. O Projeto de Lei, no caso, pode vir como um “acelerador” nessa contemplação do benefício, para que mais mulheres sintam-se acolhidas e encorajadas na hora de deixar para trás uma história de dor e sofrimento.

A importância desse suporte para essas mulheres



Infelizmente, é sabido que muitas mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica não possuem subsídios e recursos financeiros para viver de forma independente. Como consequência, podem se sentir “presas” e totalmente dependentes de seus agressores, retornando ao lar tóxico e colocando sua integridade e vida em risco.

Pensando nisso, esse Projeto de Lei tem justamente como objetivo priorizar o repasse de renda para essas mulheres. Dessa maneira, pode se tornar possível a redução da violência contra esse grupo, uma vez que a mulher encontraria recursos para poder viver sozinha e sem depender financeiramente do agressor.

Sabemos também que essa não é a única solução para a violência contra mulher, e que esse assunto possui muitas camadas para ser discutido. Entretanto, a medida pode, de fato, possibilitar uma esperança para tantas mulheres que necessitam de apoio financeiro para enfrentar essas situações.

Enquanto isso não ocorre, lembre-se de que a mulher pode denunciar casos de violência e buscar auxílio em abrigos na sua cidade. Por ora, resta-nos aguardar mais novidades sobre esse Projeto de Lei.