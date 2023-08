BOLSA FAMÍLIA pode deixar de ser pago com dinheiro físico e brasileiros se assustam

Em setembro deste ano, o Banco Central está programado para iniciar os testes do real digital em colaboração com a Elo e a Microsoft. Isso, certamente, trará inovação às transações financeiras. Em consequência do fato, a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, mencionou que, em um futuro próximo, os auxílios sociais fornecidos pelo Governo Federal, incluindo o Bolsa Família, poderão ser distribuídos por meio de moeda tokenizada.

Assim sendo, a Caixa está participando do projeto-piloto do real digital, o qual, de acordo com Serrano, tem a possibilidade de agilizar e aprimorar o financiamento habitacional. A partir de fevereiro de 2024, o Banco Central planeja realizar testes com essa nova moeda em títulos do Tesouro Nacional.

Pagamento do Bolsa Família

Até o momento em que o Bolsa Família não inicia o seu pagamento por meio do real digital, os métodos de repasse do benefício incluem:

Caixa Tem

Através do aplicativo Caixa Tem, o beneficiário do Bolsa Família tem a capacidade de efetuar o resgate do benefício sem a necessidade do cartão. Confira o guia passo a passo:

Abrir o aplicativo Caixa Tem (disponível em Android e iOS );

e ); Clicar na opção “Iniciar sessão”;

Escolher a alternativa “Retirar sem uso do cartão”;

Tocar em “Obter código para saque”;

Inserir a sua senha do Caixa Tem;

Inserir o código numérico no terminal de autoatendimento ou na casa lotérica.

Agência da Caixa

Além disso, se o receptor do Bolsa Família ainda não tiver recebido o cartão do programa assistencial ou tiver o perdido, é viável dirigir-se a uma agência da Caixa. Contudo, deve portar um documento de identificação oficial e requisitar o resgate do montante.



Calendário agosto do Bolsa Família

Na sexta-feira (18) se iniciará a efetuação dos pagamentos do programa Bolsa Família relativos ao mês de agosto. Vale destacar que os repasses ocorrem conforme o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) do titular beneficiado. Veja abaixo:

18 de agosto – O repasse será feito para os beneficiários que têm o dígito final do NIS 1;

21 de agosto – O repasse será feito para os beneficiários que têm o dígito final do NIS 2;

22 de agosto – O repasse será feito para os beneficiários que têm o dígito final do NIS 3;

23 de agosto – O repasse será feito para os beneficiários que têm o dígito final do NIS 4;

24 de agosto – O repasse será feito para os beneficiários que têm o dígito final do NIS 5;

25 de agosto – O repasse será feito para os beneficiários que têm o dígito final do NIS 6;

28 de agosto – O repasse será feito para os beneficiários que têm o dígito final do NIS 7;

29 de agosto – O repasse será feito para os beneficiários que têm o dígito final do NIS 8;

30 de agosto – O repasse será feito para os beneficiários que têm o dígito final do NIS 9;

31 de agosto – O repasse será feito para os beneficiários que têm o dígito final do NIS 0.

Pente-fino excluirá milhões de beneficiários do programa

No início deste ano, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) divulgou a realização de uma nova avaliação detalhada no programa Bolsa Família. Como provavelmente já é amplamente conhecido, esse processo tem como finalidade interromper os pagamentos a beneficiários que apresentem informações irregulares ou que infrinjam qualquer uma das regras estabelecidas.

Desde fevereiro, mais de um milhão de pessoas tiveram a suspensão de seus auxílios pelo programa de transferência de recursos. No último mês de julho, esse número aumentou para 934 mil beneficiários. Sempre que houver suspeitas de atividades fraudulentas, o governo reserva o direito de bloquear os pagamentos.

Para garantir a continuidade dos repasses, é de suma importância manter os dados atualizados no Cadastro Único e cumprir todos os requisitos estipulados. Por fim, para verificar a situação atual do benefício, basta acessar o aplicativo do Cadastro Único (disponível para iOS ou Android).