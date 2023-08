Bolsa Família terá VALOR MAIOR em Agosto e brasileiros festejam

Os pagamentos de julho do Bolsa Família chegaram ao fim nesta semana e agora o governo federal começa a se programar para as liberações de agosto. É fato que uma série de pontos ainda estão em discussão e não foram revelados, mas alguns detalhes já foram adiantados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

Um deles, por exemplo, é que há uma tendência de aumento dos ganhos dos usuários neste mês de agosto. De acordo com informações oficiais, além do Bolsa Família, o governo vai retomar também os repasses do Auxílio-gás nacional, fazendo com que mais pessoas tenham o direito de receber um valor maior do que o normal.

Os valores

No caso específico do Bolsa Família, o governo federal deverá seguir com os repasses de, ao menos, R$ 600 por família. Estes valores podem variar a depender de uma série de características. De todo modo, a média de repasses deve girar em torno dos R$ 680, assim como ocorreu nos repasses de julho.

Já no Auxílio-gás nacional, ainda não há uma definição sobre o patamar de pagamentos que serão feitos em agosto. O valor vai corresponder a 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos nos últimos seis meses. Embora ainda não exista uma definição, a tendência é que o cidadão receba algo em torno dos R$ 110.

Na prática, um mesmo usuário poderá receber em média R$ 680 do Bolsa Família, e mais R$ 110 do Auxílio-gás nacional, totalizando R$ 790 no total. Este valor é maior do que a grande maioria das pessoas receberam do governo federal em julho deste ano, o que nos leva a crer que os repasses de agosto poderão ser maiores.

Posso acumular?

Não há nenhuma regra que impeça um mesmo usuário de receber os valores do Auxílio-gás nacional e do Bolsa Família de uma só vez. Contudo, para conseguir este direito é necessário obedecer as regras de seleção dos dois benefícios de uma só vez. Abaixo, você pode conferir as normas atualizadas.

Bolsa Família:

Para ter direito ao Bolsa Família, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico do governo federal. Além disso, também é importante ter uma renda per capita de até R$ 218 por mês.



Auxílio-gás nacional:

Já no caso do Auxílio-gás nacional, também é preciso ter uma conta ativa e atualizada no Cadúnico. Para além disso, é importante ter uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 660 por mês.

Por fim, é necessário que a família tenha ao menos um integrante da família recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mulheres vítimas de violência doméstica, bem como usuários do Bolsa Família têm prioridade na seleção.

O calendário de pagamentos

Vale sempre lembrar que tanto o Auxílio-gás nacional, como também o Bolsa Família são programas que utilizam o mesmo calendário de pagamentos. Desta forma, os dois saldos são liberados ao mesmo tempo a partir do próximo dia 18 de agosto.

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Para saber o dia exato do seu pagamento basta se basear no final do seu Número de Identificação Social. Usuários com NIS final 1, por exemplo, poderão receber o saldo já no dia 18, segundo o calendário acima.