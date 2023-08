BOMBA! China começou a RESTRINGIR INTERNET para menos de 18 anos e o motivo é de assustar

Em uma movimentação surpreendente, a restrição de internet na China para usuários com menos de 18 anos começou a ser implementada, gerando discussões em todo o mundo. Esse passo inesperado e consideravelmente drástico foi tomado pelo governo chinês com o objetivo expresso de proteger os menores de idade de riscos e dependências associados à utilização excessiva da internet.

Entendendo as novas regras

As novas restrições, anunciadas recentemente e a serem efetivadas a partir de 2 de setembro, preveem que os menores de 18 anos fiquem impedidos de acessar a internet entre as 22h e as 6h. Em um movimento sem precedentes, o governo chinês também está implementando um sistema para limitar o tempo total de conexão diária para menores de idade.

Crianças com menos de oito anos terão apenas 40 minutos de acesso à internet por dia, enquanto os adolescentes de 16 e 17 anos terão acesso limitado a duas horas diárias. Essas novas diretrizes, as quais serão implementadas com ajuda de recursos técnicos, foram propostas pela Administração do Ciberespaço da China (CAC) e estão entre as mais rigorosas do mundo.

As razões por trás da decisão

O motivo por trás da implementação desta restrição de internet na China é criar um ambiente de internet mais seguro e saudável para os menores, segundo a CAC. Isso está alinhado com uma série de outras medidas tomadas nos últimos anos pelo governo chinês para minimizar a exposição de menores à internet.

As implicações para empresas de tecnologia

A implementação dessas medidas gerou um impacto significativo nas ações de várias grandes empresas de tecnologia chinesas na Bolsa de Hong Kong, com empresas como Tencent e Baidu sofrendo quedas de quase 3% e 3,75%, respectivamente.

Opções para os pais

Apesar das restrições rigorosas, os pais têm a opção de desativá-las, caso julguem adequado. Isso fornece alguma flexibilidade, permitindo aos pais terem a última palavra sobre o acesso à internet de seus filhos, dentro dos limites estabelecidos pelo governo.



Em suma, a restrição de internet na China para menores de 18 anos é uma medida drástica e sem precedentes que visa proteger os menores de idade de possíveis perigos e dependências associadas ao uso excessivo da internet. O impacto dessa decisão, no entanto, vai além das fronteiras da China e abre um precedente importante para discussões sobre a regulação do uso da internet por menores em todo o mundo.