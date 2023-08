BOMBA! Mansão avaliada em mais de R$ 20 milhões de Galvão Bueno será leiloada para PAGAMENTO DE DÍVIDAS

Galvão Bueno, o famoso narrador esportivo, está enfrentando problemas financeiros que resultaram no processo movido pelo fundo de investimentos NPL Brasil I, relacionado à dívida original com o Banco do Brasil. Recentemente, a casa onde Galvão Bueno reside em Londrina (PR) foi avaliada como parte desse processo. No entanto, é importante esclarecer que a avaliação não significa necessariamente que a propriedade será penhorada.

Em 2018, Galvão ficou inadimplente com o Banco do Brasil, acumulando uma dívida considerável. Posteriormente, essa dívida foi adquirida pelo fundo de investimentos NPL Brasil I, tornando-o o novo credor do narrador. Desde então, representantes de Galvão Bueno têm estado em negociações com o fundo na tentativa de chegar a um acordo que resolva a situação.

A Avaliação da Mansão de Galvão Bueno em Londrina

A casa em questão está localizada em um condomínio fechado com campo de golfe em Londrina, onde Galvão Bueno e sua esposa, Desiree Soares, atualmente residem. A avaliação foi realizada como parte do processo movido pelo fundo de investimentos NPL Brasil I. No entanto, é importante ressaltar que a avaliação não implica necessariamente a penhora da propriedade. De acordo com Leticia Galvão Bueno, filha do jornalista, a avaliação é um procedimento comum quando um imóvel é dado como garantia em um processo, mas não indica que a propriedade será efetivamente penhorada.

Os Processos em Andamento

Até o momento, existem quatro processos públicos contra Galvão Bueno em andamento na cidade de Londrina. No entanto, a família do narrador pretende entrar com um pedido de segredo de justiça para preservar a privacidade e a imagem do jornalista. É importante mencionar que o fundo de investimentos NPL Brasil I preferiu não se posicionar sobre o assunto quando procurado pelo UOL.

Esclarecimentos da Assessoria de Galvão Bueno

A assessoria de Galvão Bueno emitiu uma nota para esclarecer alguns pontos mencionados nas notícias veiculadas. Segundo a nota, o processo em questão trata-se de uma negociação empresarial com uma instituição financeira, e o valor do débito em discussão é muito inferior ao mencionado na imprensa. A assessoria também enfatizou que em nenhum momento foi mencionada a penhora do imóvel e que as avaliações são procedimentos comuns em casos em que há bens dados como garantia. A nota ainda destaca que informações falsas podem causar danos graves à imagem do narrador e jornalista Galvão Bueno.

Dívida com o Banco do Brasil

Galvão Bueno, um dos mais renomados narradores esportivos do Brasil, está enfrentando problemas financeiros relacionados à dívida original com o Banco do Brasil. O fundo de investimentos NPL Brasil I adquiriu essa dívida e agora busca um acordo com o narrador para resolver a situação. A avaliação da mansão em Londrina, onde o narrador reside atualmente, faz parte desse processo, mas não implica necessariamente a penhora do imóvel. A família do jornalista pretende preservar a privacidade e a imagem de Galvão Bueno, solicitando o segredo de justiça para os processos em andamento. É importante lembrar que as informações veiculadas na imprensa devem ser verificadas e que a réplica de informações falsas pode causar danos irreparáveis à imagem de uma pessoa.