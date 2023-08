BOMBA: séries originais da HBO estão indo para o catálogo da Netflix: por que isso acontece?

Se você gosta de serviços de streaming, saiba que séries originais da HBO estão indo para o catálogo da Netflix. A novidade é inusitada para muitos assinantes do streaming vermelho. Mas, ao mesmo tempo, acaba fazendo bastante sentido.

O que acontece é que, enquanto rede de TV, a HBO vive uma fase de mudança. Assim sendo, veja a seguir os motivos pelos quais suas séries originais estão indo para o catálogo da Netflix. Além disso, confira também outras informações interessantes sobre o tema.

Por que séries originais da HBO estão indo para o catálogo da Netflix?

Para responder a essa pergunta, é importante entender que algumas grandes empresas já tem direito sobre propriedades da HBO. Entre elas está a Warner Bros Discovery. E recentemente, a companhia assinou um acordo de licenciamento de conteúdo com a Netflix.

O contrato entre as duas gigantes do entretenimento ocorreu no dia 03 de julho. Dessa forma, entre os principais títulos que o Netflix está exibindo da HBO incluem:

Insecure;

Band of Brothers;

The Pacific;

Ballers;

Six Feet Under;

True Blood.

Vale lembrar que no começo do seu mandato, o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, afirmou que não pretendia manter a exclusividade do catálogo da empresa. E as séries originais da HBO que estão indo para o catálogo da Netflix não são as únicas novidades.

Isso porque produções da Discovery+ também estão indo progressivamente para o streaming vermelho. E esse é um detalhe importante porque, ao contrário do que acontece nos outros países, aqui no Brasil os serviços da Warner do Discovery+ são separados.

Outros aspectos importantes sobre o assunto



Você também pode gostar:

Mesmo que a Netflix tenha esses títulos da HBO em seu catálogo, eles não serão exclusivos apenas desse serviço de streaming. A rede produtora dos conteúdos originais, bem como a Warner Bros Discovery também poderão continuar exibindo esses conteúdos.

Outro detalhe importante é que as séries da HBO disponíveis no catálogo da Netflix vão variar conforme o país. No Brasil, por exemplo, até agora apenas a série True Blood foi confirmada para os assinantes daqui até o momento.

Mas é claro que, conforme o tempo for passando, a tendência é de que mais séries originais da HBO que estão indo para o catálogo da Netflix apareçam também no Brasil.

Fases importantes para os serviços de streaming

Nesse momento, os diversos serviços de streaming estão em uma competição acirrada para conquistar novos clientes. A Netflix aposta em produções como As Escolhas do Amor, seu primeiro filme e a adaptação do famoso manga e anime One Piece.

Por outro lado, a HBO está passando por uma estratégia de redirecionamento de conteúdos. Recentemente, a empresa lançou um aplicativo de streaming para dispositivos móveis, batizado de MAX. E para atrair novos clientes, há conteúdos bastante interessantes nele.

Entre as novidades há especulações sobre a adaptação de uma série de Harry Potter. Além disso, há a expectativa do lançamento de A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, derivada de The Game of Thrones.

E então, o que achou do fato de séries originais da HBO que estão indo para o catálogo da Netflix? Se tiver esse serviço de streaming, poderá aproveitar várias novidades de programação.