Bono já se decidiu e está perto de ir para o Real Madrid

Yassine Bono é claro sobre o que ele quer. O goleiro marroquino do Sevilla, declarado favorito para substituir Thibaut Courtois na quinta-feira, esteve muito perto de aceitar uma oferta do futebol saudita… até que o Real Madrid entrou em cena.

O clube vasculhou o mercado para encontrar um goleiro garantido para assumir a titularidade porque Andriy Lunin não transmite a confiança necessária; e entre os nomes que vieram à tona (De Gea, Kepa, Keylor Navas…), Bono foi o goleiro que mais pontos conquistou.

Várias opções surgiram na mesa em Valdebebas… mas a pressão do goleiro de 32 anos, que prefere continuar jogando na Europa, tem sido fundamental para as negociações entre Real Madrid e Sevilla para começar.

Existe um bom entendimento entre os dois clubes… mas isso não significa de forma alguma que o goleiro será contratado a qualquer preço.

Bono tem contrato até 2025 e cláusula rescisória avaliada em 50 milhões de euros. Bono convenceu Los Blancos com seu perfil experiente, seu caráter vencedor e sua altura, a coisa mais próxima de Courtois junto com o goleiro do Valencia Giorgi Mamardashvili.

“Temos tempo até o dia 31, atrás A lua os goleiros têm potencial, mas são jovens. Nós vamos pensar sobre isso.

Fran tem 17 anos, se o contratarmos, o faremos por número, porque temos confiança em Lunin”, disse Carlo Ancelotti na entrevista coletiva antes da estreia do campeonato contra o Athletic em San Mames.

Um primeiro contacto na Ciudad Real Madrid que serviu para transmitir uma mensagem de confiança a Lunin… Mas sem fechar a porta a um acréscimo.

“Nos próximos dias veremos se adicionamos mais um guarda-redes ao plantel”, confirmou.

Da 1 sem Courtois: Real Madrid prepara o primeiro jogo da LaLiga em Valdebebas

Letras pequenas de Bono

SevilhaO goleiro marroquino do Barcelona partirá em janeiro para a Copa Africana de Nações e pode perder até 13 partidas oficiais.

Uma letra pequena a ter em conta… já que a sua saída após as férias de Natal pode ter muita influência nas negociações.

bono não estaria disponível para a última rodada da primeira rodada, que costuma ser disputada no início de janeiro.

Além disso, até 11 de fevereiro, quando se joga a final do torneio, há até mais cinco jogos da LaLiga no calendário, quatro rodadas da Copa del Rey (até o jogo de ida das semifinais) e o Campeonato Espanhol Supercopa (meias-finais e final).

Se Marrocos chegar à final, bono também estaria ausente para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, que acontece entre 13 e 14 de fevereiro.