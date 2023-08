Boston Medical Group ABRE CARGOS em SP, PR, CE, PE e MG

O Boston Medical Group, rede pioneira no tratamento de disfunções sexuais masculinas, como disfunção erétil, ejaculação precoce, entre outras, está com algumas vagas de emprego disponíveis no mercado. Dessa forma, antes de falar mais sobre a companhia, vale a pena consultar a lista de cargos abertos:

Analista de Departamento Pessoal – São Paulo – SP -Efetivo;

Assessor Comercial – São Paulo – SP -Efetivo;

Assistente Administrativo – Fortaleza – CE – Efetivo;

Assistente de Contas a Pagar – São Paulo – SP – Efetivo;

Fisioterapeuta – Belo Horizonte – MG – Pessoa jurídica;

Jovem Aprendiz – São Paulo – SP – Aprendiz;

Médico – Campinas – SP – Pessoa jurídica;

Médico – Curitiba – PR – Pessoa jurídica;

Médico – Recife – PE – Pessoa jurídica;

Médico – São Paulo – SP- Pessoa jurídica;

Vendedor (a) – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Boston Medical Group

Sobre o Boston Medical Group, é interessante frisar que a instituição é especialista em disfunções sexuais masculinas, foca na investigação, diagnóstico e tratamento, proporcionando melhora através de tratamentos integrais. Para ir ao encontro das expectativas de cada paciente os tratamentos são 100% personalizados.

Hoje, conta com mais de 15 clínicas espalhadas pelo Brasil e outras 7 em diversos países. Por fim, o Boston Medical Group se preocupa com o crescimento e bem-estar de seus funcionários. Não à toa, busca profissionais dinâmicos, proativos, com capacidade de autogestão e atenção aos detalhes. Alguém que goste de desafios, que tenha vontade de aprender, crescer e principalmente de compartilhar conhecimentos.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas do Boston Medical Group já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!