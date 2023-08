Boxe: A maldição de Drake ataca novamente quando o cantor perde uma quantia enorme na luta de Jake Paul

EUpode ter sido Jake Paul’s noite de sábado, mas não foi Drake‘s, com o último apoio Nate Diaz para sair por cima em Dallas.

diaz conseguiu durar apesar de ter sido derrubado na quinta rodada e aparentemente lutando contra um adversário muito mais jovem.

Mas Paulo era o boxeador superior e venceu por decisão unânime para se recuperar de uma derrota por decisão dividida para Tommy Furypassando para 7-1 em sua carreira profissional.

Drake perde novamente

Da última vez, cantor Drake Apoiado Paulo para vencer, perdendo 400.000 dólares depois que a “Criança Problema” foi derrotada por pouco.

Desta vez, Drake postou no Instagram para confirmar que havia apostado 250.000 dólares em diaz ganhando em Dallasesperando ganhar mais de 1 milhão de dólares.

Mas Paulo saiu por cima para voltar às vitórias, o que significa Drake continuou sua seqüência de derrotas ao apostar no “Criança Problema”.

A chegada espetacular de Jake Paul para sua luta com Nate Diaz foi… em um tanque de guerra!

Drake escreveu no Instagram: “Jake é um cachorro, mas nunca posso apostar contra um diaz irmão, foi assim que fui criado.”

diaz parecia perdido em muitas das primeiras rodadas antes de se recuperar para dominar as rodadas oito e nove, mas Paulo segurou, bem ciente de que ele tinha muitas das primeiras rodadas na bolsa no que diz respeito ao cartão de pontuação.

Quanto a Drakeapostar não é o seu forte, com o astro tendo perdido 1 milhão de dólares na final da Copa do Mundo, 684 mil dólares no El Clasico e 2 milhões de dólares após apostar no astro do UFC Israel Adesanya.