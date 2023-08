Boxe: a reação de Deontay Wilder à recente vitória por nocaute de Anthony Joshua

Malik Scotto treinador de Deontay Wilderlança luz sobre a reação de seu protegido a A performance espetacular de Anthony Joshua por nocaute. A partida, que viu Joshua garantir sua segunda vitória consecutiva com um nocaute retumbante na sétima rodada de Roberto Helenius em Londres, causou rebuliço na comunidade do boxe. Notavelmente, mais selvagemo próximo desafiante pelo título de Joshua, estava com os olhos fixos no resultado da luta, gerando uma onda de expectativa pelo confronto iminente.

Deontay Wilder, carinhosamente conhecido como “O bombardeiro de bronze,” teve um lugar na primeira fila para o duelo cheio de ação. Como a vitória de Joshua se torna o catalisador para um confronto entre os dois pesos pesados ​​na Arábia Saudita em janeiro, a aprovação de Wilder não poderia ser mais clara. De acordo com Scotta resposta de Wilder foi entusiástica, como ele expressou, “[Wilder] era como ‘nós precisávamos disso’. Nós dois dissemos a mesma coisa porque no começo parecia que estava se preparando para ir longe.” O nocaute marcou um momento crucial na partida e solidificou a ânsia de Wilder e Scott para a colisão iminente.

Apesar da vitória estrondosa, Malik Scott, em uma análise sincera, revelou seus pensamentos não filtrados sobre o desempenho de Joshua. Scott expressou que não ficou totalmente impressionado com o desempenho de Joshua durante o concurso, o que poderia funcionar para Vantagem de Wilder. Ele afirmou que a partida apresentou sinais de bom presságio para Wilder garantir mais uma vitória por nocaute. Scott declarou: “Fiquei realmente impressionado além do nocaute? Não. Isso me deu o tipo de sensação de que temos alguns problemas em janeiro? Não.” Essa perspectiva destaca a crença do treinador de boxe nas proezas de Wilder e prenuncia uma luta eletrizante pela frente.

Scott mergulhou nas complexidades de abordagem de Josué Durante a partida. Ele observou que a abordagem paciente de Joshua para garantir a vitória tinha implicações positivas e estratégicas. “Ele não estava tentando ir para o nocaute,” Scott observou, enfatizando que a abordagem calculada de Joshua visava minimizar os riscos desde o início. Essa abordagem, embora aparentemente cautelosose alinha com a imagem maior da luta iminente contra Wilder, um lutador conhecido por seu poder de soco excepcional.

A determinação inflexível de Wilder em redefinir o ringue

As intenções de Deontay Wilder permanecer firme e inequívoco. Scott revelou que Wilder está preparado para enviar Joshua para uma dimensão diferente com seus socos poderosos. A intensidade de socos de Wilder, semelhante a socos que perfuram os oponentes, fala muito sobre as apostas do próximo encontro e o nível de determinação que Wilder traz para o ringue. Scott articulado, “Deontay está vindo para mandá-lo para a próxima dimensão, e essa é a intenção dele. Quando ele não está socando você, ele está perfurando você.“

Anthony Joshua, apesar do poder ameaçador de Wilder, exala uma sensação de confiança enquanto aguarda o confronto final. O reinante glóbulos brancos campeão dos pesos pesados, Tyson Fury, é um dos poucos que conseguiu anular os atributos de Wilder de forma eficaz. No entanto, a afirmação de Joshua para replicar esse feito continua sendo um desafio formidável, considerando o histórico de Wilder e sua inegável proeza de soco.

À medida que a expectativa para o confronto Joshua-Wilder continua a crescer, o rescaldo da vitória por nocaute de Joshua sobre Helenius serve como um momento crucial em moldar a narrativa de seu confronto iminente. A aprovação de Wilder e as percepções de Scott aumentam a empolgação em torno dessa partida de alto risco. Enquanto o de Josué abordagem estratégica pode ter recebido críticas mistas, o confronto desses titãs promete um espetáculo eletrizante que está prestes a ressoar em todo o mundo do boxe.