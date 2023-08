Boxe: Anthony Joshua coloca Robert Helenius para dormir com nocaute poderoso no RD 7

Anthony “AJ” Josué (26-3-0, 23 KOs) nocauteado Robert “O Pesadelo Nórdico” Helenius (32-5-0, 21 KOs) com um enorme soco de direita na sétima rodada no sábado na O2 Arena em Londres.

Joshua, 33 anos, executou seu plano de jogo com perfeição, perseguindo o adversário desde o início em busca de um nocaute. As primeiras cinco rodadas pareceram um começo lento para AJ antes de assumir o controle na sexta.

Anthony Joshua mostra seu estranho método de treinamento cortando lenha

Helenius, 39 anos, estava apenas procurando estender a luta, mas Joshua não estava realmente ativo até a metade da luta.

O nocaute no sétimo round foi a prova do domínio de Joshua na divisão dos pesos pesados, embora Helenius tenha aceitado a luta com apenas sete dias de antecedência.

Joshua deveria lutar Dillian Whytemas ele falhou em um teste de drogas na semana passada, deixando o boxeador britânico lutando por um substituto.

Anthony Joshua quer mais duas lutas este ano

Durante sua entrevista pós-luta, AJ disse que quer lutar mais duas vezes no próximo ano.

Promotor Eddie Hearn confirmou que a próxima luta de AJ será contra Deontay Wilder na Arábia Saudita. Eles estão apenas acertando os detalhes.

AJ então assumirá Tyson Fury, de acordo com o plano de Hearn. Joshua também elogiou Helenius por seu desempenho.

“Eu disse a ele para, por favor, voltar”, disse Joshua. “Na era moderna do boxe, uma derrota é como um suicídio.”