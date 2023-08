Boxe: Anthony Joshua vs Robert Helenius data, hora, canal de TV e mais sobre esta grande luta

FO ex-campeão mundial dos pesos-pesados, Anthony Joshua, enfrentará o finlandês Roberto Helenius na luta principal de um card de sábado na O2 Arena de Londres, organizada pela Matchroom Boxing e transmitida pelo DAZN.

A luta foi marcada originalmente com Joshua enfrentando Dillian Whytemas devido a problemas com um resultado adverso do teste de doping para Whyte, Helenius tornou-se um substituto de última hora.

Ambos os boxeadores se pesaram na sexta-feira, com Joshua pesando o mais pesado, embora por muito pouco. Ele pesava 250 libras, enquanto Helenius pesava oficialmente 249,4 libras.

A luta sem título de 12 assaltos será a atração principal de um projeto de oito lutas na O2 Arena, onde Joshua, 33, precisa apresentar um desempenho forte se quiser disputar outra luta pelo campeonato mundial.

Sua última luta foi em abril, onde derrotou Jermaine Franklin por decisão unânime na estreia de Derrick James no corner de AJ.

“Substituições tardias não são ideais e esta é a terceira vez que isso acontece”, disse Joshua.

“Tivemos com Kubrat Pulev e Takam, Jarrell Miller e Ruiz, agora é isso que acontece.

“Uma longa carreira, todos nós enfrentamos esses tipos de obstáculos e tenho que me acostumar com eles, esta é apenas mais uma pedra no meu sapato rumo ao topo.”

Helenius, 39, estará lutando pela segunda vez em oito dias após sua recente vitória por nocaute em 5 de agosto.

Embora a luta com Helenius seja uma solução de última hora, os dois lutadores devem dar o seu melhor neste confronto na O2 Arena, em Londres.

Que dia é a luta Anthony Joshua x Robert Helenius?

Anthony Joshua e Robert Helenius se enfrentam no dia 12 de agosto e comandam a luta principal.

Cadê a luta Anthony Joshua x Robert Helenius?

A luta entre Anthony Joshua e Robert Helenius acontecerá na O2 Arena, em Londres.

Que horas é a luta Anthony Joshua x Robert Helenius?

O headliner Anthony Joshua x Robert Helenius começa às 11:00 PT, 14:00 ET, e está programado para caminhar até o ringue às 14:00 PT, 17:00 ET.

Onde assistir a luta entre Anthony Joshua e Robert Helenius?

Será transmitido no DAZN em mais de 200 países.

