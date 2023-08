Boxe: Canelo Alvarez acaba de anunciar a data exata em que pretende se aposentar: ‘Preciso aproveitar a vida’

Mrei mexicano dos médios, Saul ‘Canelo’ Álvarez está se preparando para lutar contra o rei dos médios leves Jermel Charlo. Uma luta que está acontecendo em Arena T-Mobile de Las Vegas em 30 de setembro. Na última semana, os dois lutadores começaram a divulgar a luta com uma série de eventos na mídia onde falaram com a imprensa. Durante uma das trocas, Alvarez fez uma revelação que todos nós nos perguntamos por anos. Quanto tempo mais Canelo Alvarez vai lutar? É possível uma aposentadoria em um futuro próximo para o mexicano boxe campeão? Isso é exatamente o que Canelo Alvarez respondeu e ele não rodeios. canelo sabe que seu nível de boxe tem prazo de validade.

Quando Canelo Alvarez se aposentará?

Alvarez revela que não está ficando mais jovem e já discutiu sua possível aposentadoria com as pessoas próximas a ele. Depois de quase 18 anos como boxeador profissional, Alvarez também quer curtir a aposentadoria com a família. Isto é o que ele respondeu durante uma aparição recente em O Clube do Café da Manhã: “Acho que tenho pelo menos mais quatro anos em mim, talvez cinco. Sou boxeador profissional desde os 15 anos de idade. São quase 18 anos lutando profissionalmente. Sempre disse que me aposentaria quando tivesse 36 anos ou 37, por volta dessa idade. Isso deve ser mais do que suficiente, são tantos anos de boxe. Até lá, terei conquistado muitas coisas e depois terei que aproveitar a vida com a família e tudo.

Isso significa que Alvarez acha que pode continuar lutando no topo de seu jogo até os 37 ou 38 anos. Quando chegar esse momento, ainda restam alguns objetivos que Canelo vai querer cumprir. Mas, olhando para essa declaração dele, será difícil fazer com que ele faça parte das celebridades atuais e das lutas de boxe aposentado. Se Jake Paul quer lutar contra Canelo, ele precisa continuar treinando e pegá-lo durante seus últimos anos como boxeador profissional. Este teste contra Jermell Charlo é um novo desafio que ele nunca havia enfrentado antes. Ele está lutando contra outro multicampeão em sua categoria. Quem vencer a luta, ganha todos os cinturões.