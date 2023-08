Boxe: Canelo Alvarez contempla a oferta de Jake Paul, se preparando para a cena do boxe no YouTube

Canelo Álvarez, Aclamado México Super peso médio campeão, indicou sua disposição de considerar uma luta com Jake Paul. A oferta foi feita pelo próprio astro da mídia social depois que ele garantiu a vitória por decisão unânime sobre MMA lenda do culto Nate Diazcom a intenção de enfrentar um dos grandes nomes do esporte.

Canelo, acompanhado por um colega boxeador Jermell Charlolevou a conversa para O Clube do Café da Manhã, um popular Podcast de APOSTA hospedado por Charlamagne que Deus, DJ Envy, e Fígaro de Tezlyn. Com co-anfitrião convidado Stichiz presentes, o assunto mudou para a proposta intrigante Jake Paul havia se estendido para canelo.

A sensação da mídia social, que conquistou um nicho para si mesmo no reino não convencional do entretenimento e do boxe, havia publicamente desafiou Canelo. Ele manifestou interesse em uma luta com o campeão mexicano e todos os outros boxeadores de verdade que estejam dispostos a subir ao ringue com ele. Canelo, com uma pitada de humor, expressou sua aprovação à ideia de uma partida amistosa pós-aposentadoria contra Jake Paul. Ele mencionou com humor que poderia satisfazer a multidão carregando Jake Paul ao redor do ringue por um breve período, ao mesmo tempo expressando confiança em sua capacidade de superar a personalidade da mídia social.

Canelo pensa em trocar luvas por luzes do YouTube: “Levando a sério as piadas de Paul!”

Charlamagne, conhecido por suas opiniões sinceras, foi mais direto em seus sentimentos. Ele implorou canelo para acelerar a luta, alimentado por seu desejo de testemunhar Jo próprio Paulo enfrentar um desafio genuíno e talvez levar um golpe em sua personalidade nascente no boxe. Charlamagne expressou ceticismo sobre Jake Paul legitimidade como boxeador, considerando-o mais um amador aproveitando conexões e câmeras para lutas orquestradas.

Enquanto canelo absteve-se de comentários extensos sobre O compromisso e a habilidade de Jake Paul no boxe, ele ressoou com a perspectiva apaixonada de Charlamagne. O boxeador mexicano, conhecido por sua habilidade e espírito esportivo, reconheceu que um confronto com Jake Paul poderia de fato oferecer um espetáculo envolvente.

À medida que estes fios inesperados se entrelaçam, torna-se evidente que as fronteiras dos desportos de combate se tornam cada vez mais fluidas. Boxe tradicional e o reino não convencional de Boxe no YouTube estão convergindo, redefinindo potencialmente a noção de competição no ringue. A contemplação de Canelo Alvarez sobre a oferta de Jake Paul marca um desenvolvimento cativante, prometendo uma fusão de entretenimento, esporte e intriga do público no futuro.