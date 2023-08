Boxe: Canelo Alvarez passa na luta Terence Crawford, alimentando Charlo controvérsia sobre razões

Canelo Alvarez x Terrence Crawford com certeza é uma luta que muitos estão ansiosos, porém, nada foi confirmado e agora Canelo saiu dizendo que não lutaria com Bud, porém, ao dar os motivos, se meteu em enrascadas como ele gerou alguma controvérsia sobre sua luta com Carlos.

Canelo tem sido um dos melhores lutadores peso por peso dos últimos anos, atrás dele vêm vários lutadores que aos poucos foram ganhando nome no boxe, um deles é Terence Crawford, que recentemente derrotou Errol Spence Jr.

Canelo reconheceu que Crawford está entre os dez melhores boxeadores do momento, e o campeão mexicano garantiu que não há quem consiga vencer o americano em algumas categorias.

“Acho que ninguém vai ganhar do Crawford, de 147 para 154 ninguém ganha dele. Com 160 não sabemos, mas com 154 não vejo ninguém ganhando dele. Ele é um grande lutador,“Alvarez comentou em uma entrevista para o Breakfast Club.

Crawford disse que gostaria de subir de peso e enfrentar Canelo no futuro

Canelo descarta luta contra Crawford

Canelo Alvarez falou sobre a possibilidade de lutar Terence Crawford mas descartou a possibilidade, ele argumentou que a diferença de peso inviabilizaria a luta.

“É impossível porque como ele disse, se ele ganhar do Gervonta Davis todo mundo vai dizer que é porque ele era pequeno. É a mesma coisa, respeito o Crawford, ele é um bom lutador, mas somos diferentes“, elaborou Canelo.

Após este comentário, Canelo gerou polêmica quando os fãs mencionaram que Jermell Charlo vai subir duas divisões para enfrentá-lo em seguida 30 de setembro.