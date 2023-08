Boxe: Canelo Alvarez revela a ‘maior’ arma de Jermell Charlo a poucas semanas da luta

Faltam apenas algumas semanas para Canelo Alvarez x Jermell Charlo e segundo Canelo ele já sabe o que Charlo está ‘o maior’ armas que o caça da Louisiana irá tente usar contra ele.

Muito se tem falado sobre as mudanças físicas que Charlo teve que suportar, especificamente as especulações sobre a mudança de peso de Charlo, no entanto, Canelo afirma que está pronto para enfrentá-lo.

Durante entrevista para divulgação da luta, Canelo detalha o que Charlo pode usar contra ele, porém, mencionou que está acostumado a lutar em vários estilos, como ele luta desde os 15 anos.

No vídeo, Canelo diz “A maior arma dele é tudo, ele bate, aguenta soco, também se move e é alto; acho que ele tem tudo, mas estou acostumado a lutar contra todos os estilos e estou pronto!“

A revelação de Canelo sobre o fim da carreira

Os dois lutadores começaram a divulgar a luta com uma série de eventos na mídia onde conversaram com a imprensa. Durante um deles, Canelo revelou algo que, embora ninguém pensasse nisso, intrigou o mundo do boxe.

Quando Canelo vai se aposentar? A aposentadoria está se aproximando de Canelo? Ele respondeu diretamente, pois seu corpo sofreu muitos golpes durante sua carreira no boxe.

“Acho que tenho pelo menos mais quatro anos, talvez cinco. Sou boxeador profissional desde os 15 anos de idade. ou 37, mais ou menos nessa idade. Isso deve ser mais que suficiente, são tantos anos de boxe. Até lá, terei conquistado muitas coisas e terei que aproveitar a vida com a família e tudo mais.”