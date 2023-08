Boxe: Canelo Alvarez x Jermell Charlo: a previsão de Mike Tyson desperta a resposta imediata de Charlo

Tele se choca entre Canelo Alvareze Jermell Charloprogramado para 30 de setembro está gerando um turbilhão de expectativa. À medida que o evento se aproxima, o icônico ex-campeão Mike Tyson ponderou com seus pensamentosprevendo canelodomínio sobre Carlos. No entanto, Charlo, que está subindo duas classes de peso para uma chance no Canelo campeonato indiscutível dos supermédiosmantém-se resoluta face a esta previsão.

A resposta de Charlo à previsão de Tyson tem sido nada menos que equilibrado e autoconfiante. Reconhecendo o status lendário de Tyson, Charlo afirmou: “Mike Tyson é Mike Tyson – ele pode dizer o que quiser. Ele é o GOAT, ele é uma lenda. É legal.” Este reconhecimento da estatura de Tyson ressalta a respeito Charlo defende os grandes nomes do boxe que abriram o caminho antes dele.

Carlos expandido ainda mais sua mentalidade, expressando seu compromisso com a grandeza e suas aspirações de fazer de 2023 um ano decisivo para o esporte. “E essa é a coisa sobre mim, estou sendo ótimo agora, estou tentando ser ótimo e ser o melhor que eu poderia ser, então ir lá e tirar um cara como Canelo de lá e apenas aumentar performances em 2023, foi o melhor ano do boxe” Carlos afirmou. Essa determinação inabalável mostra a ambição de Charlo de aproveitar o momento e deixar sua marca nos anais da história do boxe.

A poderosa resposta de Charlo às previsões de Tyson

Em resposta a palavras de Tyson, Charlo também reconheceu a essência da competição. “Acho que não tenho nada com que me preocupar, mas Mike Tyson é o cara. Ele pode falar o que quiser mas eu tenho que entrar lá e lutar, o Canelo tem que entrar lá e lutar” Carlos observou. Este reconhecimento da verdadeira natureza do esporte, onde as ações dentro do ringue falam mais alto do que qualquer previsão antes da luta, exemplifica o foco de Charlo na tarefa em mãos.

CarlosOs preparativos do para a próxima luta têm sido inabaláveis. “Tenho treinado e estou sabendo dessa luta, tenho essa luta travada,” enfatizou Charlo. Faltando pouco mais de um mês, a dedicação de Charlo ao seu regime de treinamento mostra sua compromisso para entregar um desempenho digno do grande palco.

Abordando qualquer confusão em torno do confronto, Charlo esclarecido que era de fato ele, não seu irmão gêmeo Jermall Charlo, que sempre teve a intenção de enfrentar o Canelo. “Era Jermell Charlo lutando [Canelo] do começo,” afirmou com convicção. Ao apontar seu físico como prova de sua disposição para o desafio, Charlo reforça sua identidade como o ‘grande charlo‘, prestes a deixar uma marca indelével.

Com a aproximação da data, o mundo do boxe espera ansiosamente pelo embate entre Canelo Alvarez e Jermell Charlo. Com A determinação inabalável de Charlo e o mundo do boxe assistindo, o palco está montado para um confronto eletrizante que pode mudar o curso do esporte.